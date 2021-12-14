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    特斯拉供應商老董表態：「絕不同意」反萊豬公投

    和大董事長沈國榮表態，「絕不同意」反萊豬公投。（資料照）

    和大董事長沈國榮表態，「絕不同意」反萊豬公投。（資料照）

    2021/12/14 09:30

    〔記者楊淳卉／台北報導〕四項公投投票本週六登場，電動車特斯拉的重要零件供應商、和大工業董事長沈國榮日前於財經節目指出，反萊豬進口公投對台灣經濟影響深遠，他絕對「不同意」反萊豬進口公投。他指出，台灣的機械、半導體、五金、零件等等，大部分都銷往美國，「東西要賣給別人，卻不讓別人賣進來，沒有道理」，他也擔憂，CPTPP是未來容量最大的經濟貿易體系，台灣若不能把握，恐會成孤兒。

    沈國榮12日於謝金河的節目「數字台灣」指出，這十幾年來，台灣電動車零件供應，約佔特斯拉65%以上，這些大部分都銷往美國，現在亞馬遜投資的Rivian，都是台灣供應商佔大部分。

    沈國榮說，國民黨立委蔣萬安在立法院被問到在美國留學時是不是也吃美國豬肉，差點回答不出來，「你在美國可以吃美國豬肉，回來台灣，卻說美國豬肉有毒」，這對美國人來說是很大的傷害。我們開放（含萊劑）美牛9年沒有問題，還是馬英九政府時代開放的。

    沈國榮說，美國豬肉對台灣來說，不過佔很小的一部分，我們食品安全把關好，什麼東西都可以照國際規定進來，這是公平的交易。若美豬、美牛一起進口，我們可以選擇要不要買。任何政府，尤其執政黨，絕不會允許危害人民生命安全及健康的東西進來給台灣人吃。

    沈國榮說，台美TIFA（貿易暨投資架構協定）好不容易才復談，結果我們把美國豬肉當毒豬肉，這對美國人很污辱。此外，台灣正在向CPTPP叩關，韓國也傳出準備要申請加入，這關係台灣經濟發展未來走向，現在若沒把握這個機會，接下來50年台灣就會被邊緣化、變成孤兒。

    沈國榮表示，CPTPP有11個國家，如果未來美國加入就是12國，台灣若能順利加入，等於跟12個國家簽署FTA（自由貿易協定），這跟台灣下個世代經濟發展有絕對重要的關係。CPTPP的國家都讓美豬進口，只有台灣不進口，誰要讓你進去，人家認為你台灣沒信用。「我覺得四個不同意中間，這個案影響最深遠。」CPTPP是未來容量最大的經濟貿易體系。「所以美國豬肉這個公投，我們絕對不同意！」

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