桃市韌性城市論壇 鄭文燦：透過變革創新 讓人民生活更美好

出席桃園市韌性城市論壇，鄭文燦表示透過變革與創新，讓人民生活更美好。（記者李容萍攝）

2021/12/13 20:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今（13）日與財團法人台灣亞洲交流基金會在中壢南方莊園渡假飯店合辦「韌性城市論壇」，桃園市長鄭文燦蒞會表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情改變世界，世界面對的挑戰還很多，包括氣候變遷、貧富差距、反恐安全等問題，論壇聚焦永續經濟、綠色生活、良善治理及國際合作四個層面，讓台灣及桃園的經驗被世界看見，他並分享桃園市在治水、交通減碳、綠能節電、循環經濟、海岸生態保育、生態物流及公共安全等面向都有完善規劃，讓城市發展能永續成長。

鄭文燦提到，過去韌性城市的定義，著重在面對各類災害層面對於災害的風險治理、應變能力及復原計畫，後來經濟合作暨發展組織（OECD）對韌性城市的定義，進一步擴大為四大要素：包括經濟發展的永續發展條件；環境資源的確保及生物多樣性保護；社會網絡，鼓勵社區公民參與、建立多元包容的健康安全的生活網絡；政府治理，促進透明公開的政府治理模式，採取公私部門合作，並學習不同國家的城市政府治理經驗，透過變革與創新，讓人民生活更美好，唯有強化共享價值與實踐，為人民福祉努力，為國際與跨國合作來凝聚最佳城市治理典範。

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日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在論壇中說，日本透過推動社會5.0（Society 5.0）建立超智慧社會，實踐永續發展解決社會課題。建構智慧城市須仰賴地方政府及企業持續協力推動，才能不斷創新價值。期待日本與台灣、以及印太地區甚至全球各城市間的合作能深化，並催生以台灣經驗解決全球課題的「台灣方案」。

歐洲經貿辦事處長高哲夫在論壇中分享歐洲各國綠能及永續發展經驗，他表示，歐洲在對抗氣候變遷危機一直扮演領頭羊角色，歐盟的「綠色新政」策略，在接下來的十年將投入資金，希望帶領歐洲各城市步上轉型之路，落實永續成長、公平正義及綠色經濟等轉型方案。

台亞基金會董事長蕭新煌表示，疫後時代的韌性復甦與基礎建設不應追求短期成效，應建立在長期的政策調整、跨部門合作與國際經驗交流。「韌性城市論壇」從永續發展、綠色生活方式、良善治理與國際合作等多元面向，攜手打造後疫情時代的韌性基礎。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，這是台亞基金會繼玉山論壇、開放國會論壇之後，第一個以「城市」為主題的國際對話。桃園市政府透過邀請駐台代表、國際友人、智庫學者與友好城市首長，交流分享經驗，實踐聯合國永續發展目標。

出席桃園市韌性城市論壇，鄭文燦（台上右1）表示透過變革與創新，讓人民生活更美好。（記者李容萍攝）

鄭文燦（右2）等人出席韌性城市論壇，圖後為同步進行視訊的泰國前副總理邦特。（記者李容萍攝）

鄭文燦（右5）等人出席韌性城市論壇，圖後為同步進行視訊的泰國前副總理邦特。（記者李容萍攝）

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