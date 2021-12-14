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    倒數衝刺公投「4個不同意」 卓榮泰偕女將林延鳳今北投宣講

    4大公投案倒數在即，今天下午前民進黨主席卓榮泰、前民進黨台北市黨部主委陳正德、北投士林區市議員參選人林延鳳（圖）將於台北市北投區進行公投「四個不同意」倒數衝刺催票。（翻攝林延鳳臉書）（記者鄭名翔攝）

    4大公投案倒數在即，今天下午前民進黨主席卓榮泰、前民進黨台北市黨部主委陳正德、北投士林區市議員參選人林延鳳（圖）將於台北市北投區進行公投「四個不同意」倒數衝刺催票。（翻攝林延鳳臉書）（記者鄭名翔攝）

    2021/12/14 07:46

    〔記者鄭名翔／台北報導〕4大公投案倒數在即，民進黨總動員進行公投宣講，今天下午前民進黨主席卓榮泰、前民進黨台北市黨部主委陳正德、北投士林區市議員參選人林延鳳將再次上街，於台北市北投區進行公投「四個不同意」倒數衝刺催票，力挺台灣政策方向，同時也為即將投入選戰的女將林延鳳提前造勢暖場。

    4大公投案將於本週六進行投票，卸下黨職許久的卓榮泰近來仍積極投入各項公投宣講，包括針對公投綁大選議題提出打疫苗妙喻，形容莫德納、AZ、BNT等疫苗分開施打才不會造成錯亂，同理公投也是如此。

    卓榮泰曾表示，公投與選舉不同、一者對人一者對事，滿18歲即可公投投票，但滿20歲才可進行選舉，若二者綁在一起將造成選務混亂，就如2018年邊開票邊投票至半夜的亂象，因此應將公投與大選錯開，「一年一項大家不會亂」。

    為趕在倒數時刻進行最後衝刺催票，卓榮泰、陳正德偕同近來頻頻上頭街頭宣講的林延鳳，今天下午2點將於北投區陳正德服務處再進行公投宣講，再次訴求「四個不同意」，呼籲民眾用選票力挺政府的執政方向與能源轉型政策，並向選民推薦優秀新人女將林延鳳，為明年選戰先造勢暖場。

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