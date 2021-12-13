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    公投倒數 民進黨高市議員擬參選人單車隊宣講四個不同意

    「邁向過半大聯盟」在高雄騎單車宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    「邁向過半大聯盟」在高雄騎單車宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/13 19:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕公投倒數，民進黨高市議員擬參選人組成的「邁向過半大聯盟」，今聯袂啟動大型車隊宣傳活動，由參選人各自背上「四個不同意、台灣更有力」等旗幟，騎公共自行車遊街宣講。

    邁向過半大聯盟成員包括黃彥毓、林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、蘇致榮、洪村銘、湯詠瑜，今下午組成高雄最大規模的公投遊行隊伍，包括20台腳踏車及4台大型宣傳車，由文化中心出發，一路到駁二鐵道文化園區。

    聯盟成員表示，這次路線也是去年罷韓首次遊行路線，希望在公投最後一週鳴起第一槍響，再度喚起高雄人勇敢決定未來的決心，提高投票率、並投下四個不同意。

    前鎮小港區市議員擬參選人黃彥毓表示，「四個不同意，台灣更有力」不只是口號，更是將台灣與世界對接的重要選擇；左楠市議員擬參選人黃偵琳則指出，在偏藍選區宣講時，駐足民眾仔細聽完內容後，都能更了解這次公投攸關台灣未來。

    大岡山區市議員擬參選人陳慶鴻也表示，選區內也有一座火力發電廠，深切知道南部人用肺供電給全台的痛，希望高雄人能出來踴躍投票，決定自己的未來；前金興新苓雅區市議員擬參選人湯詠瑜認為，這次的公投攸關台灣未來在國際上的定位。

    鳳山區市議員擬參選人蘇致榮說明，先前讓親朋好友聽過一次後，每位都能成為宣傳公投的種子兵團，一傳十、十傳百，民眾的接受度都相當的高；大寮林園市議員擬參選人洪村銘呼籲，核四千萬不能重啟，要貢寮的居民去承擔核四這台過期的拼裝車，情何以堪？

    大旗美區市議員擬參選人林惠欣說，選區較大，資訊傳遞較不易，但也陸續在大旗美地區的市場、社區、街頭宣講四個不同意，至今超過30場次，並與立委邱議瑩聯名掛上「四個不同意、台灣更有力」大型看版，為公投案全力宣傳。

    聯盟聲明，今天車隊遊行只是起頭，接下來關鍵5天，會各自在自己的選區每天持續舉辦宣講，用各種吸睛的道具或活動，讓更多人願意聽這次公投的內容。

    「邁向過半大聯盟」在高雄騎單車宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    「邁向過半大聯盟」在高雄騎單車宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    「邁向過半大聯盟」在高雄騎單車宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    「邁向過半大聯盟」在高雄騎單車宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

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