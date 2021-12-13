唐鳳連線民主峰會畫面被卡 外交部：美方懇切說明是技術問題

美國總統拜登召開的民主峰會美國時間10日進行第二天議程，我國行政院政務委員唐鳳也受邀參與討論，外媒消息指出，唐鳳簡報時搭配一張地圖，台灣與中國被標示成不一樣的顏色，引發美國官員震驚。（圖擷自YouTube）

2021/12/13 13:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院政委唐鳳10日連線民主峰會時，一度沒有畫面、只剩聲音和字卡。外媒報導指出，此事是因唐鳳簡報中有張地圖將台灣與中國被標示成不同顏色，引發議論。外交部今表示，美方事後向我方懇切說明，這是因峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用。美方也已公布完整影片。台美已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。

行政院政委唐鳳及駐美代表蕭美琴日前受邀出席美國主辦的民主峰會，唐鳳除以預錄影片發表「國家聲明」，也連線擔任「科技與民主」場次與談人。不過在會議過程中，唐鳳簡報時一度沒有畫面、只剩聲音和字卡。

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《路透》今報導指出，此連線事故是因為唐鳳簡報時播放非政府組織「CIVICUS」公民權利開放程度世界地圖，台灣標示為綠色的「開放」，中國則是紅色的「封閉」。白宮擔心，這張區分台灣與中國的地圖，可能會被認為是美方立場。

報導描述，這段畫面讓美國官員驚惶失措，白宮國安會甚至為此憤怒（angrily）聯繫國務院，因該張畫面並沒有出現在文稿的試行版本中。而後續主持人再度請唐鳳發言時，唐鳳畫面就只剩下寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡，以及聲音。

白宮並未正式評論此事，美國國務院則稱螢幕共享的混亂是個「無心之過」（an honest mistake）。唐鳳辦公室今天對此表示，這是連線技術問題。唐鳳回應路透提問時，也表示她不相信自己的畫面被卡掉，與簡報中的CIVICUS地圖有關。

外交部今則回應，美方事後在第一時間已向我方說明，美方肯定唐鳳的專業能力及推動透明與開放政府的重要貢獻，美方並樂見她在此次峰會分享資訊，簡報資料也於會前就先行提交，並非臨時播出。

有關螢幕畫面未正常播出一事，外交部說，美方懇切說明，這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用。台美雙方已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。美方也已在峰會官網公布唐鳳發言的完整影片，唐鳳也在其網站及臉書上公布完整內容。

外交部表示，這次事件是印證唐鳳政委在「民主峰會」分組座談所傳遞的核心訊息，也就是全球民主國家應該團結合作，透過數位科技，共同反制錯假訊息對民主的危害，並加強媒體識讀及提供民眾正確資訊，以維護及促進彼此所珍視的自由、民主與人權等共享價值。

外交部再度感謝美方邀請唐鳳政委出席峰會，台灣樂願繼續與美國等民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛全球民主及區域和平穩定。

唐鳳連線民主峰會完整影片

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