多國助台「潛艦國造」 軍事專家分析背後戰略合作意義

多國「暗助」台灣潛艦國造，蘇紫雲指出，此次合作意義在於突破以往敏感技術的封鎖；呂禮詩也提到，利用多國技術及供應鏈建構合作，能避免單一來源受到的外在干擾。圖為總統蔡英文登上劍龍級潛艦巡視。（資料照）

2021/12/13 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕為抵禦中國與日俱增的對台威脅，我國展開「潛艦國造」計畫，《路透》在11月底曾披露，目前至少有7個國家正在暗中協助台灣打造潛艦，引起國際關注。國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，此次合作對台灣的戰略意義在於突破以往敏感技術的封鎖；前海軍官校教官呂禮詩也提到，多國技術及供應鏈建構合作，能避免單一來源可能受到的外在干擾，

根據《BBC中文網》報導，蘇紫雲表示，國際間防衛盟友集團在軍武建造合作相對普遍，跨國合作也有降低成本和研發風險的好處，而此次潛艦合作對台戰略意義主要在於突破以往敏感技術的封鎖，包括各類硬體設備以及最珍貴的設計人員、工程人員協助，同時象徵著歐洲國家對於台灣的認同。

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柴電潛艦的優點在於水下運行噪音相對較低，但也有缺點存在。蘇紫雲分析，缺點則是需要定時浮航，以柴油發動機充電，連續潛航能力也比核動力潛艦短，因此柴電潛艦比較適合防禦作戰時使用。蘇紫雲指出，柴電潛艦在台灣周邊水下低速潛航、或在海床埋伏，大約可以連續一週不用上浮，搭配至少20發的重型魚雷與潛射反艦飛彈，對敵方大型水面艦能造成有效威脅。

《路透》在11月底的報導曾指出，台灣潛艦國造計畫聘用多國工程師與退役軍官，在高雄向台灣海軍及負責造艦的「台船」提供建議。前海軍官校教官呂禮詩指出，當今的軍事產業型態已擺脫過去的「一條龍」模式，轉變為零件分工的全球供應鏈模式。對台灣而言，多國技術及供應鏈建構合作，能避免單一來源可能受到的外在干擾，且有助於壓縮「內隱知識」（tacit knowledge）與技術之獲得。

蘇紫雲則認為，從科技層面上來看，台灣基礎工業的煉鋼、電動機以及精密金屬等產業可以應對潛艦的製造需要，缺乏的是整合經驗，有多國協助，可降低台灣自行研發的風險與時程。

呂禮詩分析各國在台灣潛艦國造的分工狀況時說，包括美英澳安全聯盟（AUKUS）協助構型設計及輸出「紅區裝備」，接著是印太國家（印度、韓國）提供技術支援，最後則是使用柴電潛艦的加拿大及西班牙國家作為「技術合作伙伴」，對台提供諮詢。

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