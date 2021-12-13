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    否認說過「接班」！ 潘孟安澄清：是屏東價值「接棒」下去

    屏東縣長潘孟安今天表示他是說「接棒」。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長潘孟安今天表示他是說「接棒」。（記者羅欣貞攝）

    2021/12/13 12:49

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕下屆屏東縣長民進黨黨內競爭激烈，屏東縣長潘孟安昨天（12日）晚間在一場於內埔鄉舉行的「4個不同意」公投宣講會中表示，「請大家支持周春米」，結果引來「接班說」，潘孟安今天（13日）上午鄭重說明，他是用台語說「接棒」，不知何來接班說。

    潘孟安今天（13日）上午表示，現階段我們以拚公投為主，這是台灣的大事、國際的大事，在昨晚演講場上順口一提，有感而發，面對鄉親，希望是把屏東價值所創造的能夠來接棒，不知道為什麼會有「接班說」，接班是所謂帝國封建時期的政策，我們經過民主淬鍊不可能去提這個，但是我們是希望屏東的價值能夠一棒接一棒，這樣的屏東價值的延續才是重要的，所以現階段還是回歸到以縣政推動，還有12月18日攸關台灣在經貿、外交國際及能源政策的公投為主，未來才是屏東的事情，避免模糊焦點，現在還是以公投為主。

    潘孟安也說，昨在演講台上單純都是講台語，影片很明確，「屏東價值延績的接棒」，怎麼會有「接班」？我們經過街頭、民主運動數十年的淬鍊，我想這是一個最基本的常識，現階段還是以回歸屏東縣政的推動、公投「4個不同意」為主。

    從影片聽來，潘孟安昨天是表示「藉著4個公投案，請大家支持顧台灣，投出4個不同意之外，也感謝鄉親7年的信賴，會更加努力打拚，剩下1年，「讓屏東驕傲價值繼續延續，公投若過，大家來支持周春米接棒，為屏東再創屏東價值」。

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