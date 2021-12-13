國民黨立委警告行政院遵守公投結果 否則「拭目以待」

國民黨立院黨團13日召開「蘇貞昌當完「國庫小偷」準備當「公投流氓」？」記者會，總召費鴻泰（中）主持、書記長陳玉珍（右）、副書記長洪孟楷（左）出席。（記者塗建榮攝）

2021/12/13 12:32

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕4大公投倒數最後5天，公投公報陸續發送到各家戶，行政院意見書中登載「反萊豬公投通過與否不影響農委會109年9月7日公告效力」引質疑。立法院國民黨團總召費鴻泰今警告，行政院長蘇貞昌勿做公投流氓，要遵守公投結果，否則會有非常手段，要民進黨拭目以待。

對於立院國民黨團「公投就算通過也不一定算數」、「蘇貞昌準備當公投流氓」等發言，行政院發言人羅秉成今天批評相關說詞完全扭曲事實，純屬無稽之談，而其無端對院長蘇貞昌進行惡意人身攻擊的謾罵行為，更有失在野大黨應有的高度，令人遺憾。

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羅秉成重申，公投法第30條對於公民投票結果的處理已有明文規定，無論本次公投結果如何，行政院都會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理。

立院國民黨團今召開記者會，質疑蘇貞昌當完「國庫小偷」，準備當「公投流氓」？費鴻泰表示，行政院用人民的稅金做反公投的廣告宣傳，就是「國庫小偷」：按照公投法第17條，登在公投公報上的意見書又表達，公投投完不影響行政命令效力，就是在耍「公投流氓」。

費鴻泰質疑，政府花了6億多元辦公投，藍、綠兩黨合計甚至辦了上萬場公投宣講，結果政府說公投投出的結果不算數，是誤會一場？就是把人民當傻子，偷完預算偷公投，「民進黨你們實在很過分！」

費鴻泰警告，行政院不要玩文字遊戲，無視公投法規範。如果政府不按照公投結果執行政策，人民絕不會對民進黨政府客氣，一定用特別的方法、非常的手段，到時候民進黨就拭目以待。

國民黨立委洪孟楷批評，民進黨政府把公投當作自助餐，對自己有利的就挑來吃，如果公投過了都不能阻止行政命令，那就是天大謊言。

洪孟楷指出，公投是直接民權展現，比代議政治還要直接，公投也是民進黨過去的神主牌，民進黨不該讓前輩蒙羞，公投只要通過，是最高直接民意，政府一定要遵守。

國民黨團書記長陳玉珍認為，行政院在公報上刊登的意見書如同恐嚇人民﹔呼籲面對假民主真獨裁的政府，要用更高投票率、更多同意票，告訴政府人民才是國家的主人。

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