平息「哈巴狗」失言 林田富暫代消防局長12天「卸任」

彰化縣消防局長今辦新任消防局施順仁就職典禮，縣府秘書長賴振溝（中）主持見證交接印信，代理消防局長的副縣長林田富（左）印信交給新上任局長施順仁（右）。（縣府提供）

2021/12/13 12:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕因彰化喬友大樓4死22傷火警而被臨時指派代理消防局長的彰化副縣長林田富，兼任4天鬧出「彰中人是哈巴狗」的失言風波，又被議員質疑欠缺消防專業能力，成了縣府團隊網路聲量討論熱烈的「話題人物」，為了平息風波，更儘快安定消防弟兄的軍心，縣府今發布最新的人事案，內升消防局第二大隊長施順仁以政務官接掌局長。

議會今開臨時會，開議前，縣府發布消防局長人事案，由「消防人」施順仁榮升，施順仁52歲，1993年特種考試警察人員考試乙等考試消防警察人員、國立彰化師範大學工業教育與技術學系博士畢業，歷任台灣省政府消防處分隊長、科員、股長，彰化縣消防局行政室主任、訓練課長、火災調查科長及第二大隊、第三大隊隊長等職務，對於彰化縣消防業務歷練豐富嫻熟。

請繼續往下閱讀...

施順仁以大隊長被破格拔擢局長，政務官任用，52歲的他從基層做起，長達29年消防資歷，相當熟稔彰化縣消防業務，現場救災指揮調度能力，在王惠美擔任鹿港鎮長、立委時，施順仁就是其服務轄區的大隊長；施順仁表示，上任之後首要任務傾聽基層消防弟兄的聲音，他擔任過彰化、和美兩大分隊的分隊長和大隊長，平常就與基層同仁一起出勤救災，未來會主動走訪各分隊，了解基層同仁的工作心聲與需求，而未來會更積極進行各類消防救災演練，尤其是整合雲梯車搶救高樓救災勤務。

今年6月30日喬友大樓火警命案，造成2位副局長代理局長的官員，消防局、建設局長在罹難者家屬向彰化地檢署提告的同時，閃辭下台，局長懸缺改由副縣長林田富兼任代理消防、做過城觀副處長的簡任秘書湯國榮代理建設處長。

林田富非消防科班人，一人兼兩項重要職務，議員擔心操勞過度，分身乏術，影響救災調度，緊接縣內大小火警接二連三來，12月4日，林田富以副縣長身分，代表縣長王惠美出席彰女校慶運動會，致詞言論不當，遭批「輕浮」、「傲慢」，隔天澄清道歉文，又「越描越黑」惹怒一堆彰中校友，一波未平一波又起，連一路支持林田富的王惠美也覺得「待誌大條了」不處理不行，趕緊找真正「消防人」來接，使得林田富暫代12天被迫「卸任」，是王惠美上任3年多來，任職「最短命」的代理官員。

新任消防局長施順仁、代理城觀處長湯國榮，兩人都是博士，也都在消防、觀光建設領域深耕，都是標準的「科班人」。

52歲的「消防人」施順仁，接任彰化縣消防局長，上任第1天出席議會臨時會接受備詢。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法