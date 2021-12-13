中共稱我年輕人吃垃圾食物閃兵 國防部副部長：認知作戰

國防部副部長王信龍。（資料照）

2021/12/13 11:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「央視」等官媒近日報導，台灣年輕人為了躲避兵役，狂吃大量垃圾食物讓體重超標，國防部副部長王信龍今日在立法院表示，這就是認知作戰，打擊、詆毀我們年輕人，「大家都很清楚，這是它一慣伎倆」。

中國官媒「央視」、「環球時報」卻批評，台灣還是有多人為了逃避兵役，短期內大吃垃圾食品，好讓自己體重超標免於徵召。立法院外交及國防委員會今日審查法案，邀請國防部副部長王信龍列席備詢，他在會前受訪時表示，這就是認知作戰，打擊、詆毀我們年輕人，「大家都很清楚，這是它一慣伎倆」。

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另外，國防部日前送交一份「因應2025年中共全面犯台國軍強化戰力作法」報告給立法院，內容揭示當前敵情威脅與我國防衛作為。報告指出，中共武力犯台將在「損小、效高、快打、速決」的用兵理念下，採取多重手段。王信龍對此表示，針對報告中提到中共「由演轉戰」的策略時表示，國軍長年針對共軍犯台模式進行研究，「強點、弱點都在掌握之中」，相信這份報告中也講得非常清楚。

王信龍說，中共若要犯台一定會有先行舉動，例如兵力先行部署、前推等等，才會進行下一階段戰術行動，而國軍都有將各種想定納入演習，都有針對各個作戰場景進行規劃訓練。

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