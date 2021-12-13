批民進黨祭公投催票獎勵 藍北市議員選前掃街：黨部沒補助一毛錢

國民黨召開「12/17北市議員大串連，號召各縣市議會響應，車隊掃街催四個同意票！」記者會。（記者方賓照攝）

2021/12/13 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕4大公投前黃金週，國民黨要衝高投票率，黨籍台北市議員今發起串聯，號召各縣市議會響應在12月17日選前車隊掃街催出4個同意票，國民黨台北市議員王鴻薇說，掃街是北市議員自動自發，黨部沒有補助一毛錢。

台北市議員戴錫欽、王欣儀、闕梅莎、吳志剛、李明賢、張斯剛、徐弘庭、陳炳甫、李柏毅等今發起串聯，號召各縣市議會響應12月17日車隊掃街，在12月18日的公投日催出4個同意票。

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戴錫欽表示，4個同意票不是政黨對決、政黨惡鬥，而是真實符合台灣未來需求，在能源供應、環保、食安、民主深化等，都是有必須的。

戴錫欽批評，身兼民進黨主席的蔡英文總統對民進黨公職祭出獎勵辦法，獎勵黨公職人員投入公投，但與其說是獎勵辦法，卻更像「恐嚇辦法」，要求黨公職積極投入。

戴錫欽說，國民黨沒有5800萬元，但有滿腔熱忱，響應串聯的議員都是自動自發，自掏腰包發起掃街造勢活動，不需要國民黨中央祭出獎勵或恐嚇辦法﹔沒有資源，但是有理念。

王鴻薇指出，12月17日台北市大掃街活動是台北市議員自動自發，黨部沒有補助一毛錢。當日下午3時從台北市議會集結，下午5時左右到達自由廣場，參加當日晚上公投前夜的黨部活動﹔在12月18日公投當日，也會在台北市大街小巷宣傳。

王鴻薇也警告，若蔡政府看「反萊豬」公投可能會通過就想賴皮，也不改變決策，就是公然抵抗民意，國民黨會有下一步激烈的抗爭，政府一定會受到民意反撲。

王欣儀則表示，公投到了最後關頭，投票率非常重要，絕不能掉以輕心，拜託民眾絕不能嘴巴說說同意，必須勇敢站出來投下同意票，公投才能真正過關。

對於有多少縣市議會會響應公投前掃街？戴錫欽表示，公投前最後一週，很多縣市議會都發起掃街活動，12月17日的大規模掃街，六都及各縣市議會預期反應會非常熱烈，可以拭目以待。

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