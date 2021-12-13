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    清晨站路口催票！陳亭妃與議員全力衝刺公投4個不同意

    民進黨立委陳亭妃（左2）與市議員陳怡珍（右2）、周麗津（左1）今天清晨6點半一起站路口為公投催票，呼籲民眾為台灣投下4個不同意票。（記者蔡文居攝）

    民進黨立委陳亭妃（左2）與市議員陳怡珍（右2）、周麗津（左1）今天清晨6點半一起站路口為公投催票，呼籲民眾為台灣投下4個不同意票。（記者蔡文居攝）

    2021/12/13 08:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕四大公投案將於週六投票，在公投倒數第5天 ，民進黨立委陳亭妃與市議員陳怡珍、周麗津今天清晨6點半一起站路口催票，呼籲民眾一人至少拉4票，為台灣的未來投下4個不同意票。

    立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津今天一早率服務處人員手持「4個不同意．台灣更有力」宣傳看板，在台南市水萍塭公園旁的夏林路和永華路口站路口，為公投全力衝刺、催票。他們向晨起上班的民眾打招呼，宣傳公投4個不同意，路過的民眾看到他們一早就在路口宣傳，也熱情停下來揮手打招呼。

    陳亭妃等人表示，重啟核四公投絕對不是只有北部的事情，只要台灣一發生問題，全國所有縣市絕對受到影響。而為了在國際上更有競爭力，簽定自由貿易對台灣的經濟來說非常重要，我們才能在關稅上提供優惠與其他國家競爭。

    而三接的興建，關係到台灣的能源供應穩定和中南部空污的改善，也對藻礁盡量做到最小化的影響，達到雙贏。公投綁大選則將導致2018年一邊投票、一邊開票的亂象再次上演，有失選舉公正性，實非先進民主國家所為。

    陳亭妃說，為了台灣未來的發展，呼籲鄉親「一人拉4票」，12月18日請一定要出來投下「4張不同意」，就是投給自己的未來，讓我們的下一代更有競爭力，讓台灣更有力。

    立委陳亭妃（白衣）等人向晨起上班的民眾打招呼，宣傳公投4個不同意，路過民眾也熱情停下來揮手打招呼。（記者蔡文居攝）

    立委陳亭妃（白衣）等人向晨起上班的民眾打招呼，宣傳公投4個不同意，路過民眾也熱情停下來揮手打招呼。（記者蔡文居攝）

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