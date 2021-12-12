不要同意！ 童振源：「反萊豬」阻台灣走向世界

僑委會委員長童振源今天發文呼籲台灣鄉親不要同意「反萊豬公投案」。圖為童振源所附僑界活動資料照。（取自童振源臉書）

2021/12/12 23:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕「反萊豬」等4大公投將於週六投票。僑委會委員長童振源今天發布長篇文章，嚴肅呼籲台灣鄉親，審慎投票決定台灣的未來，不要同意「反萊豬公投案」，以免破壞台美經貿與全面性關係、傷害台灣國際信譽與阻礙台灣加入CPTPP走向世界。

童振源首先指出，12月18日的「反萊豬公投」不是要決定萊豬是否符合食品安全，而是要決定台灣的未來；包括台灣是否應該維持台美良善互動的經貿合作與戰略關係？是否要遵守國際公平貿易與維持國際信譽？是否要遵守國際標準而積極加入國際貿易協定？是否要擴大國際貿易維持台灣經濟發展的動能？是否要走向世界避免中國的經濟脅迫？

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童振源說明，今年11月台灣出口再創歷年單月新高，達到415.8億美元，增長30.2%，且已連續17個月正成長。這些是全民打拼的成果，也是友善的國際貿易環境才能締造。然而，「反萊豬公投案」將會破壞良善互動的台美經貿關係，也會阻礙台灣走向世界與維持經濟榮景。

童振源表示，所謂「萊豬」不安全是假議題，正常食用萊豬是安全的。簡單說有3個原因，包括衛福部食藥署制定比國際標準更嚴格的萊劑殘留標準，以維護國人的健康；109個開放美國萊豬進口國家/地區的人民食用多年，都沒有發生任何食安案；台灣開放萊牛進口已9年，沒有發生任何一件食安案，且國人偏好國產豬肉，食用萊豬的數量會遠低於萊牛，更不會發生健康問題。

童振源接著提到，世界台商非常關切反萊豬公投可能影響台灣對外經貿關係，因此僑委會11月時邀請世界台商總會總會長及秘書長、北美洲台商總會總會長，CPTPP的11個會員國台商總會長等人召開視訊會。大家從各國角度與個人經驗充分表達意見，共識非常一致：「萊豬進口應該遵守國際標準，不會有健康疑慮」。

此外，童振源強調，南加州27個台灣人社團、北美洲台灣人教授協會、邁阿密台灣商會、南佛州台灣同鄉會、奧斯汀台灣商會、全美台灣同鄉會等57個台美人團體、大紐約地區台灣人社團聯合會、加州南灣台灣人社團等等，都以自身多年食用美豬經驗說明，食用萊豬沒有健康疑慮。至今，僑委會沒有聽過任何一位在美國生活的僑胞表示食用美豬有發生健康問題或疑慮。

童振源擔憂指出，「反萊豬公投」真正的衝擊將是台灣的對外貿易關係。特別會嚴重傷害台灣國家信譽與台美經貿關係，重創台灣對外貿易的生命線，也會重創台美互信與親善關係，甚至讓台美關係全面性倒退。

童振源說，過去台灣要與美國進行高階官員經濟對話並不容易，更不用說要達成重要經貿協定。而包括台美去年11月史無前例啟動「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），今年11月再舉行第2屆EPPD，以及今年6月，睽違5年的台美TIFA對話終於恢復，以及今年12月，經濟部長王美花與美國商務部長雷蒙多進行首次部長級官員經貿會議。這些快速進展的台美經貿對話互動，「都是在台灣宣布開放萊豬進口之後發生」。

童振源直言，如果「反萊豬公投」通過，台美經貿關係豈有不倒退的道理？相信答案很清楚，如果「反萊豬公投」通過，台美經貿關係會倒退，甚至因為台灣不遵受國際標準、違反公平開放美國萊豬進口的承諾，可能進一步衝擊到美台全面關係發展，必然嚴重衝擊到台灣的整體國家利益與戰略安全。台灣不遵守國際標準開放美國萊豬進口，也必然會阻礙台灣爭取CPTPP會員國的認同與支持。

童振源呼籲，12月18日即將舉行公投，請所有台灣鄉親都要審慎投票決定台灣的未來，不要同意「反萊豬公投案」，以免破壞台美經貿與全面性關係、傷害台灣國際信譽與阻礙台灣加入CPTPP走向世界。

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