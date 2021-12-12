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    首頁　>　政治

    公投倒數6天 吳沛憶：供電來源要安全且少污染

    公投倒數6天，民進黨各地展開公投街頭說明會，台北市議員吳沛憶在萬華舉辦座談。（吳沛憶提供）

    公投倒數6天，民進黨各地展開公投街頭說明會，台北市議員吳沛憶在萬華舉辦座談。（吳沛憶提供）

    2021/12/12 22:51

    〔記者楊心慧／台北報導〕公投倒數6天，民進黨各地展開公投街頭說明會，台北市議員吳沛憶在萬華舉辦座談，吳沛憶表示，受中美貿易站影響，台商回流，台灣的供電需要穩定，但是供電的來源要安全且少污染，所以要第三天然氣接收站，增加天然氣供電量。

    吳沛憶邀請跨黨派議員苗博雅、黃捷，立法委員林昶佐、賴品妤、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市黨部主委吳怡農助講。

    吳沛憶指出，這次公投案是在阻擋反對政府這幾年在推動的能源轉型、國家貿易談判等政策，若大家認同現行的方向，就要出來投不同意票

    賴品妤表示，今天帶來貢寮人的心聲，核四電廠當年封存的理由到今天都沒有解決，貢寮人反核四超過20年，沒辦法接受不安全的核電廠。賴品妤指出，馬英九、朱立倫都欠新北市一個道歉，馬英九當年封存核四、現在又稱核四安全，朱立倫當新北市長反核四，當黨主席就轉彎。

    高雄市議員黃捷，以自己遭遇罷免案經驗，呼籲中正萬華區反惡意罷免，投下五個不同意。

    林昶佐也表示，遭惡意罷免要正面迎戰，並細數疫情期間和在地議員合作幫忙確診民眾後送、治療等協助，並呼籲公投和罷免案都需要積極出來投票反對，不讓少數意見凌駕民意。

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