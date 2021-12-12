民進黨彰化縣議員爭霸戰將登場 全民調初選時程出爐了

明年彰化縣議員選舉，民進黨在彰化區、鹿港區黨內提名部分參選爆炸，縣黨部公布初選時程。（記者劉曉欣攝）

2021/12/12 20:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣彰化區、鹿港區縣議員爭取提名人選大爆炸，縣黨部執委會初步敲定全民調初選時程，明年1月中旬登記，該區登記名額大於提名人數將進行協調，協調不成將於元宵節前後辦理民調初選，縣黨部主委邱建富強調，提名時程已送黨中央，黨中央通過才能執行！

邱建富表示，距離明年大選已不到1年的時間，縣黨部執委會已決議敲定黨內縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長登記相關時程，選舉公告為明年1月3日，登記日期為明年1月10日到14日，協調日期為1月18日到25日，如果縣議員、鄉鎮市長部分協調不成，將於2月14日到18日進行民調。

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邱建富強調，電話民調部分將進行全民調，在競爭激烈的彰化區、鹿港區的縣議員提名部分，因為沒有「現任者優先條款」，只要登記人數超過提名人數，在協調不成下，就要進行全民調，也就是現任議員要爭取提名，就要接受民調的挑戰。

邱建富指出，過去曾有協調之後採「開放選舉」的先例，但目前的原則，仍以協調不成就民調決定提名的作法，各區縣議員提名的席次，根據執委會決議彰化區提名6席，鹿港區、和美區、員林區各提名3席，溪湖區、田中區、北斗區、二林區各提名2席，加上原住民1席，除了二林區、原住民以外，各區提名都有1位女性保障名額，也就是全縣9區提名24席。

彰化縣議會目前綠營議員席次為13席，彰化區、鹿港區現今都各有2席，莊陞漢、李成濟、葉國雄、楊妙月也都全力拚連任；有意爭取彰化區提名的有立委王定宇辦公室執行長辜皇譯、台大碩士生楊子賢、英國劍橋大學碩士黃柏瑜、彰化市公所專員許雅琳、前彰化市代表葉孟家、前立委黃文玲服務處執行長葉繼元、前縣議員林維浩、前彰化市民代表楊富鈞。

鹿港區爭取提名的新人有民進黨彰化縣議會黨團主任施喻琁，而秀水鄉代表藍駿宇與福興鄉副主席陳益昌也都開始勤跑基層，全力爭取黨內提名。

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