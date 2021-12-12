總統府「北回曙光」音樂會 蔡英文：黑夜終究會過去

總統府音樂會「北回曙光」在嘉義縣表演藝術中心登場。（記者林宜樟翻攝）

2021/12/12 20:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由總統府舉辦的「北回曙光」音樂會今（12日）晚在嘉義縣表演藝術中心登場，總統蔡英文、副總統賴清德等與各界貴賓、縣內鄰近學校師生、文化界人士、防疫人員、新住民及原住民團體和熱心公益人士等一同聆聽音樂會，蔡英文致詞時說，全世界疫情嚴峻，「我們活在充滿挑戰的時代，但是黑夜終究會過去，日出終究會來臨」。

蔡英文、賴清德、嘉義縣長翁章梁及外交使節團等貴賓參與音樂會；蔡英文致詞時說，音樂會主題訂為北回曙光，有特別意義，台灣是北回歸線最大的海島，嘉義縣有北回歸線通過，有世界有名的阿里山日出，在黑夜中，太陽昇起來，光芒讓人感動，因此在嘉義的總統府音樂會，希望呈現這塊土地的人民，在漫長的歷史中點亮希望，追求未來。

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蔡英文介紹阿里山鄒族前輩高一生，在白色恐怖時期受難的高一生，是優秀的教育家、政治家、思想家、音樂家、詩人，是原住民族運動的先行者，今年四月高一生紀念碑揭幕，很榮幸邀請他的家屬演出他的作品，藉此表達敬意，感謝高一生對台灣的貢獻。

蔡英文說，音樂會的音樂家、表演者為台灣文化發展投注無數心力，如來自嘉義縣大林鎮的簡上仁教授，幾十年來致力研究台灣本土音樂，被稱為「台灣囡仔歌的守護神」；她感謝藝文工作者的付出，今年是台灣文化協會一百週年，期待透過文化的力量，說出更多台灣追求自由民主的故事。

蔡英文說，全世界疫情嚴峻，「我們活在充滿挑戰的時代，但是黑夜終究會過去，日出終究會來臨」，「我相信只要我們保持團結，保持信念，就能克服一切挑戰」，希望音樂會能為大家帶來信心與勇氣。

音樂會由指揮家范楷西指揮，由嘉義大學交響樂團演奏呈現灣聲樂團音樂總監李哲藝的作品「嘉義新八景」、銅管五重奏演出「高一生作品組曲」、由嘉義長庚醫院癌症病友及家屬組成的「勇士合唱團」演唱「掌聲響起」等歌曲，出身嘉義縣大林鎮的音樂家簡上仁演唱「一隻鳥仔組曲」，嘉義在地「嬉班子」非洲鼓舞劇團表演打擊樂曲，歌手高慧君、高蕾雅及吉他手保卜‧巴督路演出高一生創作樂曲及鄒族歌曲。

總統蔡英文今晚在總統府「北回曙光」音樂會中致詞。（記者林宜樟翻攝）

總統府音樂會「北回曙光」在嘉義縣表演藝術中心登場。（記者林宜樟翻攝）

嘉義在地「嬉班子」非洲鼓舞劇團在總統府音樂會「北回曙光」表演打擊樂曲。（記者林宜樟翻攝）

嘉義在地「嬉班子」非洲鼓舞劇團在總統府音樂會「北回曙光」表演打擊樂曲。（嬉班子提供）

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