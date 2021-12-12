4大公投倒數 沈榮津：「反萊豬」過關會讓子孫沒工作

行政院副院長沈榮津強調，「反萊豬」若過關，萬一讓台灣貨物出口美國，就會讓子孫沒工作。（記者劉曉欣攝）

2021/12/12 18:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕四大公投18日投票，今天（12日）是投票前「超級星期天」，行政院副院長沈榮津今天到彰化縣出席公投說明會，曾任經濟部長的沈榮津強調，中美貿易戰讓台商回流，台灣防疫成功，讓台灣訂單接不完，如果「反萊豬」公投過關，屆時台灣貨物萬一無法出口美國，就會讓子孫沒有工作。

沈榮津今天到秀水鄉華龍宮參加「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶也通通到場宣講；沈榮津除了說明公投案為何要投下「不同意」以外，還當場開放民眾提問，展現接地氣的草根味，民眾還發問台電萬隆變電站起火會不會衝擊到公投案一事，沈榮津強調，這是用了20多年的變壓器燒起來的關係，已經全數復電了，請大家安心！

請繼續往下閱讀...

沈榮津強調，他當過經濟部長，就是要幫台灣民眾把錢顧好，在中美貿易戰時，因為美國對中國調高關稅，讓台商驚覺獲利大減，當時他就發現「台灣的機會來了」，台商也因此大舉回台投資，加上台灣防疫成功，讓工廠能夠繼續保持產能接訂單，但如果美國豬肉不能進來，很可能就會影響台灣貨物出口到美國。

沈榮津表示，萊牛都進來台灣很久了，為何會沒事？就是因為政府有做到把關，因此，萊豬與萊牛的進口標準都是一樣的，如果台灣「反萊豬」公投過關，屆時台灣貨物萬一無法出口到美國，就會讓子孫沒有工作。

沈榮津強調，，台灣是座島嶼，地小人稠，台灣承擔不起核災的後果，尤其是核廢料要往裡去，這些都是問題，才會思考用比較貴、也比較安全的天然氣，但天然氣要上岸，靠岸就要接收站，為了藻礁，也已經大幅縮小面積。

行政院副院長沈榮津（圖前排左五）前進彰化秀水宣講公投案，強調「反萊豬」公投過關，萬一貨物無法出口就會讓子孫沒工作。（記者劉曉欣攝）

公投案的超級星期天，彰化秀水舉辦說明會，強調四個不同意，台灣更有力。（記者劉曉欣攝）

行政院副院長沈榮津到彰化秀水參加公投說明會，還接受民眾現場提問，展現「接地氣」的親和力。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法