變電所起火釀停電 吳怡農、洪申翰籲國民黨勿造謠缺電誤導大眾

民進黨台北市黨部主委吳怡農呼籲，國民黨勿搞錯重點、誤導大眾；民進黨立委洪申翰也說，國民黨及重啟核四領銜人黃士修別再用想像力造謠捏造缺電，應適可而止。 （民進黨台北市黨部提供）

2021/12/12 17:33

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市文山區萬隆變電所今（12日）爆炸，導致雙北30萬戶停電，國民黨借力使力，宣稱台灣缺電、為下週重啟核四公投催票；對此，民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，此為設備故障起火事件，國民黨勿搞錯重點、誤導大眾；民進黨立委洪申翰也說，國民黨及重啟核四領銜人黃士修別再用想像力造謠捏造缺電，應適可而止。

台電台北萬隆一次變電所因變壓器故障，導致爆炸起火，且引發雙北地區近30.5萬戶大停電，同時也因萬隆變電所事故，導致同一饋線的電流量瞬間太大，引發中和特高壓電塔也發生火災。而適逢公投倒數，國民黨藉機為重啟核四催票，包括前總統馬英九、主席朱立倫均聲稱台灣已缺電。

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對此，吳怡農表示，台電已出面澄清為故障及起火事故，且過次幾次停電事件都與設備及管理問題有關，且許多專家均已表示，若核四重啟至少還需15年時間才能發電，呼籲國民黨不要搞錯重點、誤導大眾。

洪申翰指出，此次單純為設備故障起火導致的跳電事件，但遺憾看到國民黨見獵心喜、趁機強推核四，明明與缺電之間為風馬牛不相關的事，喊話國民黨不用拿單純事件宣傳核四，尤其過去核四發生多次失火、爆炸、淹水等問題，若國民黨及黃士修真正關心公安，就應審慎檢視核四，勿再用想像力造謠，昔日才憑空想像自己受邀入閣，今又宣稱缺電等非事實的發言，應適可而止。

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