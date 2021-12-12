變電所爆炸釀大停電 蔣萬安：盼相關部會於立院清楚報告

國民黨立委蔣萬安今於榮星花園主辦「食在安心」親子嘉年華。（記者謝君臨攝）

2021/12/12 16:59

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市文山區萬隆變電所上午驚傳爆炸，造成雙北市逾30萬戶大停電。對此，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫均稱台灣缺電已是事實。至於有意問鼎台北市長的國民黨立委蔣萬安則表示，現階段最重要的是趕快復電，並查明原因向外界說明，明天在立法院的相關委員會中，我們也希望相關部會能做清楚報告。

蔣萬安今於榮星花園主辦「食在安心」親子嘉年華，並於現場接受媒體聯訪，針對時事議題發表看法。媒體詢問，今天早上萬隆變電所爆炸造成停電，朱立倫、馬英九都說台灣缺電？蔣表示，這件事造成民眾，尤其周遭住戶還有店家可能的相關損失，主管機關應儘速調查、查明原因，盡快向外界做說明和報告。

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媒體續追問，擁核人士黃士修說，若重啟核四公投沒過，以後缺電將變常態？蔣重申，現階段最重要是趕快復電，不要讓周遭店家、住戶持續受到影響，並查明事件原因，台電、經濟部等相關單位應儘速了解；明天立院相關委員會，我們也希望相關部會能做清楚報告，因為這次滿嚴重的，影響層面滿廣的。

對於國民黨台南市議員謝龍介說，吃萊豬睪丸會變小。蔣萬安說，這可能要謝議員來說明會比較清楚，但現在其實我們不管是街頭巡迴宣講，或是在很多活動走入市場、深入人群時，越來越多民眾了解食安的重要性，大家對於萊豬進口是有疑慮的；我們會利用最後這一週的時間，持續一步一腳印地告訴民眾相關訊息，希望他們能夠在12月18日公投的日子站出來，堅定捍衛食安，捍衛我們下一代的健康。

針對國民黨就公投「四個同意」的立場，蔣萬安指出，對於這幾個議題，包括食安反萊豬、生態保育、能源永續、民主制度的捍衛，我們都是一直站在堅定捍衛的立場。蔣說，自己長期待在立院衛環委員會，負責審查開放萊豬政策的行政命令，由於他是擔任召委，所以對這個議題非常熟悉了解，也清楚政府在推動時決策非常粗糙，且缺乏相關配套，包括源頭嚴格管控，後續清楚標示等都拒絕做。

媒體詢問，是否認為衛福部長陳時中若參選台北市長，會衝擊自己的選情？蔣萬安強調，我們現階段最重要的目標就是年底公投，我們就朝這個目標持續努力。

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