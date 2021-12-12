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    點名顏寬恒叫大家不要看電視 首投族︰用公投票決定自己未來

    首投族站出來，在彰化火車站廣場呼籲年輕人用公投票決定自己的未來。（記者劉曉欣攝）

    首投族站出來，在彰化火車站廣場呼籲年輕人用公投票決定自己的未來。（記者劉曉欣攝）

    2021/12/12 12:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕首投族站出來！彰化縣一群年滿18歲大學生，今天在彰化火車站廣場站出來，呼籲首投族用選票決定自己的未來，雖然有台中海線政治人物叫大家不要看電視，年輕人應該要投下公投票，告訴老派政治人物，我們的未來自己做主！

    今天有來自東海、逢甲、嘉義大學等校的大一新鮮人在彰化車站廣場，手持「我首投，我會去公投」看板，要向年滿18歲可以投下公投票的年輕族群喊話，12月18日站出來，投下人生第一次的公投票。

    東海大學大一學生呂宛蓁、葉怡秀表示，今年公投只要年滿18歲就可以參與，她們都會去投下公投票，因為，她們想用公投票來決定自己的未來，自己的未來就應該自己決定。

    首投族李瑀萱指出，有政治人物叫大家不要看電視，這是非常奇怪的，因為大家不只要多看電視，還要更要多加查證所有資訊，這才是資訊爆詐時代，面對各種管道資訊的正確態度。

    爭取民進黨縣議員提名的楊子賢表示，台中海線政治人物顏寬恒叫大家不要看電視，這完全蔑視公民獨立思考，自我選擇的民主本質，不只是首投族、年輕世代要用公投票告訴老派政治人物，我們不是你們的棋子，我們的未來式由我們做主！

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