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    民進黨北台灣首長串連 在地觀點籲「四個不同意」

    民進黨宣傳公投4個不同意。（圖擷取自youtube畫面）

    民進黨宣傳公投4個不同意。（圖擷取自youtube畫面）

    2021/12/12 11:12

    〔記者楊淳卉／台北報導〕1218公投進入最後倒數，民進黨今發布宣傳影片，由北台灣執政縣市首長基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，以在地縣市觀點發聲，表達「四個不同意」，並在片尾秀出「需要你的一臂之力」訴求。

    影片中，林右昌指出，核四的不安全眾所皆知，沒有重啟的條件，核廢料目前難以處理，基隆無法接受核四重啟。

    在三接遷離這一案，鄭文燦與林智堅皆呼籲要投不同意。鄭文燦表示，台灣民眾都非常關心環保問題及在意藻礁，與環保團體多次會議後決定的「三接外推」，是護藻礁、顧供電的雙贏方案。

    林智堅也提及，護國群山在竹科，拚經濟需要穩定的供電，未來經濟持續成長，用電需求也會提升，所以三接的供電相當重要。

    民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，民進黨除了積極透過傳統組織，爭取民眾最大的支持，全台22縣市黨公職接力走入市場、站在街口，向人民宣傳「四個不同意」主張，還舉辦地方說明會、客廳會等，以行動向人民溝通，獲得不少正面回饋。

    范綱皓也說，這次民進黨繼續更現全黨團結、守護台灣的決心。透過執政縣市首長，拍影片相互串聯，讓宣傳效益加乘，並針對不同地區的選民做分眾溝通，說服各地的民眾投下「四個不同意」。

    范綱皓也補充，除了北部的執政縣市首長外，南台灣執政縣市首長、賴清德副總統，以及蔡英文總統也會陸續加入串連行列，呼籲支持者返鄉投下「四個不同意」。

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