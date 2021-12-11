三接遷建》潘忠政：三接選址 政府多次可轉彎卻不轉彎

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（記者林菁樺翻攝網路）

2021/12/11 18:46

〔記者林菁樺／台北報導〕1218公投進入最後倒數，中選會今天舉辦第5場次全國性公投意見發表會，第20案珍愛藻礁公投在下午5點登場，正方代表人為潘忠政，反方代表人為洪申翰；潘忠政轟政府在藻礁上有多次可以轉彎卻不轉彎，他也提出，大潭不適合做為三接場址，對當地居民而言是「沉睡的氫彈」。

潘忠政先是盛讚大潭藻礁的生態系多樣，強調大潭藻礁是容易輕進的大自然教室，潘忠政提到，大潭的造礁藻類有27種，其中21種是世界新種，9種是台灣特有種，是值得讓人驕傲的數字，許多人都認為大潭藻礁是有資格列為世界自然遺產。

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潘忠政表示，大潭藻礁的生態系跟海洋連通，被堤防包圍與棧橋留下的縫隙都會大大改變環境。他也強調，大潭不是適合興建接收站的場址，天然氣運輸船LNG船是「沉睡的氫彈」，會讓操作的船員、附近的居民安全陷入極大危險之中。

潘忠政還特別點名，感謝目前都已轉為支持三接外推案的前環保署副署長詹順貴、中興大學環境工程系教授莊秉潔與民進黨立委洪申翰。

他表示，詹順貴與陳吉仲等人遊說台電、中油將三接、四接整併到台北港，莊秉潔更在2017年時從中油顧問口中得知，三接開發台北港比較快的資訊，以及洪申翰轉述過，桃園市長鄭文燦告訴經濟部，高原電廠與三接，桃園市只選擇一個。

潘忠政說，雖然目前與這三人的價值取向不同，但他們都點出觀塘不是三接唯一方案，且證實政府在三接政策上，有可以轉彎卻不轉彎的證據。

潘忠政強調，環境不能為自己說話，藻礁、魚蝦蟹貝等不會說話，公投是具有法律效力，即使不做選擇也是選擇，但不告訴政府想法，就是認同政策方向，呼籲外界要為自己信念說話，一起去投票。

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