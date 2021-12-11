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    顏寬恒高喊「保護台中人的肺」 林靜儀潑冷水：你真的關心過？

    顏寬恒批中火燃媒讓台中市民增加罹患肺癌機率，林靜儀一句話質疑顏寬恒「你真的關心過肺癌防治嗎？」。（林靜儀競選總部提供）

    顏寬恒批中火燃媒讓台中市民增加罹患肺癌機率，林靜儀一句話質疑顏寬恒「你真的關心過肺癌防治嗎？」。（林靜儀競選總部提供）

    2021/12/11 18:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中二選區立委補選選戰如火如荼進行中，國民黨候選人顏寬恒日前召開記者會指中火增加燃煤犧牲「台中人的肺」，批民進黨候選人林靜儀未提中火改善措施。對此，林靜儀今天（11日）列出自己2年前就提出來的規劃打臉顏寬恒，質疑顏寬恒過去在任立委時「真的關心過肺癌防治」？

    顏寬恒9日下午召開記者會談中火燃煤議題，還請來肺腺癌受害民眾現身說法，表示在中火燃燒煤炭下，造成肺癌患者增加，是不爭的事實。顏寬恒強自己要「守護台中人的健康」，批對手林靜儀到現在還沒針對中火議題提出有效的改善措施，「還說若藻礁公投通過，而導致第三天然氣接收站無法設置，會讓137億度的用電缺口，威脅台中人要增加500萬噸的燃煤。」

    對此，林靜儀今天在臉書發文秀出自己2年前提出相關規劃的證據，質問顏寬恒「你真的關心過肺癌防治嗎？」，「我在2019年就提出了『國家肺癌智庫』的想法；並且和中研院、健保署、國健署、相關醫學會、專業團體共同研商，盼催生國家肺癌智庫，建立肺癌防治的短、中、長程目標，就『篩檢面』、『給付面』、『財源面』、『降低篩檢與治療的城鄉差距』等面向，跨部會共同提出有效且積極的政策因應。」

    林靜儀指出，「台灣面臨平均餘命延長、公共衛生改善、長期照顧與慢性病需求增加等挑戰下，勢必排擠、壓縮許多相關治療與診斷給付，尤其健保制度實施20多年，民眾對於醫療行為與醫療給付的觀念和其他國家非常不同，許多制度改革也因此相對困難。」

    她強調，「我們需要的，是在研究、臨床試驗、精準醫療、特殊癌症基因化療、標靶藥物和免疫療法、細胞治療都快速進步的情況下，商議如何從制度面著手，包括新藥、新療法和研議健保co-payments機制、檢討分級醫療給付等面向，來保障病人的權益、兼顧專業發展。」

    林靜儀直言，「政治人物應提出明確的政策論述和規劃，而非將疾病和患者作為消費標的」痛斥國民黨一面阻擋中火「增氣減煤」的推動、一面操作空污議題和疾病的連結，甚至不負責任的訴求三接遷離、核四重啟，不僅阻礙台灣能源轉型，更對不起廣大的台中地方鄉親。

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