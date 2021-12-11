台尼剛斷交 王定宇批朱立倫祝賀海峽論壇向中共獻媚

民進黨立委王定宇。（記者簡惠茹翻攝）

2021/12/11 16:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫錄製影片祝賀中共舉辦的海峽論壇，民進黨立委王定宇痛批是失格、對不起台灣，且是向中共獻媚的行徑。

王定宇今天表示，中共舉辦的海峽論壇就是政治上對台統戰的手法，政府也一再告誡不要參加，一定要去參加的多數是紅統或極深藍的政治人物或媒體人，當中共在國際上霸凌台灣，外交上挖我們牆角，甚至尼加拉瓜跟中國建交，跟台灣斷交事件發生不到24小時，很遺憾看到朱立倫錄製賀詞影像祝賀進行統戰的海峽論壇。

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王定宇指出，很多國人希望中國國民黨懸崖勒馬，不要做中共馬前卒，是否可以不要參加，或是在影像中表達強硬態度，要求中國不要在外交上霸凌欺負台灣，結果朱立倫說早已錄製完成來不及重錄。

王定宇表示，不禁想問，為了自己國家尊嚴，重新花幾分鐘錄製影像向中共表達嚴正態度有這麼難嗎？還是朱立倫的影像必須經過中共審查才能在海峽論壇播出嗎？不論是哪一個都是失格，對不起台灣且向中共獻媚的行徑，想問中國國民黨，台灣哪裡得罪你？國民黨忠誠對象是台灣還是中華人民共和國，國人看得很明白，這些所作所為令人遺憾和憤怒。

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