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    首頁　>　政治

    戰鬥藍台北壓軸大型宣講 趙少康：侯友宜應對核四以外議題表態

    新北市長侯友宜未現身宣傳遭黨內非議、甚至有黨代表想連署黨紀處分，戰鬥藍發起人趙少康今天表示，核電廠大多在新北市，也要考慮侯市長的為難跟處境，但認為侯對其他議題應該可以表態。（資料照）

    新北市長侯友宜未現身宣傳遭黨內非議、甚至有黨代表想連署黨紀處分，戰鬥藍發起人趙少康今天表示，核電廠大多在新北市，也要考慮侯市長的為難跟處境，但認為侯對其他議題應該可以表態。（資料照）

    2021/12/11 16:15

    〔記者陳昀／台北報導〕1218公投最後倒數，戰鬥藍六都大型說明會下午在台北舉行壓軸場，前總統馬英九、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨主席朱立倫等大咖即將齊聚，現場人潮滿滿。新北市長侯友宜始終未現身宣傳遭黨內非議、甚至有黨代表想連署黨紀處分，趙少康對此表示，核電廠大多在新北市，也要考慮侯市長的為難跟處境，但認為侯對其他議題應該可以表態。

    外傳黨代表連署要對侯友宜黨紀處分，趙少康會前受訪表示「我不知道欸，我也不是黨代表」，但緩頰說，侯市長由他的為難之處，核電廠幾乎都在新北市，當然會有壓力，也要考慮他的處境，但侯市長除了核四可能有他的考慮，其他3項也是可以表示看法，至少反萊豬他已經表態。

    至於有無聯絡侯友宜出席今天活動？趙少康表示，沒有，就是這樣宣傳而已，沒有刻意聯絡任何人，「你這樣提醒了我，對呀，應該約他才對，沒有約，我們也沒有約柯市長」。

    針對民進黨公投宣講場合有辣妹舞蹈表演，趙少康表示，他有看到辣妹跳舞，但他們沒有什麼表演，他認為政治宣講就是宣講，不需要靠表演這些，所以一個表演節目都沒有。

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