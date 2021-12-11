朱立倫錄影現身 「海峽論壇」 稱秉持黨章黨綱推動兩岸和平發展

國民黨主席朱立倫今天以預先錄影的方式，在對岸「海峽論壇」大會上現身致詞，他在影片中指出，他將秉持國民黨黨章、黨綱規範，以及兩岸多年交流累積基礎，推動兩岸和平發展。圖為主席朱立倫今天上午到苗栗參加公投車隊掃街及宣講。（記者彭健禮攝）

2021/12/11 14:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天以預先錄影的方式，在對岸「海峽論壇」大會上現身致詞，他在影片中指出，他將秉持國民黨黨章、黨綱規範，以及兩岸多年交流累積基礎，推動兩岸和平發展，他稱「海峽論壇」為屬於基層、兩岸民間的交流平台，並祝福論壇順利成功。

朱立倫指出，回顧第一屆「海峽論壇」在2009年5月舉行，當時他是以國民黨副主席的身分率團參加，12年後他以國民黨主席的身分再次向大家祝福，深刻體會到國民黨對於穩定兩岸關係，增進民眾福祉的責任重大。

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朱立倫表示，在疫情肆虐的當下，對於來往兩岸的台商、台胞、台生、陸生及陸配而言，非常辛苦，國民黨除了要妥善照顧在台陸生、陸配，也要為在對岸經商、工作、生活、求學的台胞爭取權益保障。

朱立倫說，這次「海峽論壇」透過青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流等4大領域促進兩岸互動，這正好與他近日所提出當前兩岸關係應該力推的民間6大社會力交流，包括文化、城市、學術、商業、宗教及體育等層面十分契合，後續包括環保層面的碳排放、氣候變遷等議題，以及對於新冠疫情的防疫及後疫情時代的經濟發展，都是兩岸可以追求合作的重要議題。

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