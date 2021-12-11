北市民生社區中心「爬樓梯獎勵」領禮券 議員：不能獨厚、12區都辦

北市民政局在民生社區中心大樓試辦爬樓梯獎勵活動，鼓勵民眾爬樓梯，累積到一定階梯可領50到150元不等的商品禮券。（民政局提供）

2021/12/11 14:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市民生社區中心使用率高，電梯時常大排長龍，北市民政局9月起首度試辦「爬樓梯獎勵」活動，每月累積爬到一定階梯數，可領50至150元禮券，兼具運動又有樂趣。有議員認為，不能獨厚，12行政區都找地點試辦，鼓勵大家養成習慣，也有議員質疑該活動成效。

民生社區中心為一地上11層、地下3層的多功能合署辦公大樓，1樓有銀行、市警局三民派出所等，5、6樓則是圖書館，8樓是三民里辦公室、區民活動中心，9到11樓則有羽球場、健身房等，每日民眾進進出出相當頻繁，中心的3部電梯時常大排長龍。

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民政局因此動用第一預備金85萬元，9月至11月試辦爬樓梯獎勵活動，各層樓設置電子數位QR Code，民眾掃碼計算在1個月所爬樓梯的累計階梯數，並給予商品劵獎勵。單月累積2千階可領50元禮券、4千階100元禮券、6千階領150元禮券，每個帳號每月獎勵上線150元。

台北市議會民政委員會最近審查民政局預算也發現，議員游淑慧直言，花85萬元邀市民作伙爬樓梯，很可笑，明年要在哪裡推廣、有無編列預算？花85萬辦這麼無聊活動還只辦一次，而且只有民生社區中心，每個社區都要鼓勵長輩、年輕人爬樓梯。

民政局長藍世聰解釋，很多人建議與其等電梯不如爬樓梯，希望有獎勵，9月才試辦也不曉得會不會成功，不能貿然編預算，但明年繼續推廣。議員許家蓓問誰可參加，藍世聰表示，市民都可用。

游淑慧說，很好啊，每個區都做、12區通通做，公平，12個區都需要養成這樣習慣，「爬樓梯還有積分我很讚賞」，12區明年通通是辦鼓勵大家爬樓梯，不能獨厚民生社區。

議員王浩認為，喜歡爬樓梯的人以年長者居多，辦這個活動是長輩賺錢出現反向現象，不該坐電梯的年輕人都在坐，他經常在議會看到比他年輕的人，連1樓到地下一樓也要坐電梯，辦這個活動鼓勵爬樓梯跟搭電梯不會產生效果。

民委會召集人、議員張茂楠說，走路可以賺錢也是鼓勵，12區都推動可以成為好的風氣，但這是動用第一預備金，以後應回歸正式預算編列，才不會排擠到預備金的其他用途。最後委員會做出附帶意見，要求12區各自找適當地點試辦。

北市民政局在民生社區中心大樓試辦爬樓梯獎勵活動，鼓勵民眾爬樓梯，累積到一定階梯可領50到150元不等的商品禮券。（民政局提供）

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