黃國書書法展開幕熱鬧 蔡其昌開玩笑：不再參選行情卻更好令人嫉妒

立委黃國書（右五）舉行書法展開幕茶會，現場冠蓋雲集，立法院副院長蔡其昌（右三）開玩笑稱令人嫉妒。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/11 13:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因政治事件退出民進黨且宣佈不再參選的立委黃國書，今天在中興大學舉行書法展開幕茶會，現場冠蓋雲集，上百名藝文人士前往祝賀，受邀出席的立法院副院長蔡其昌開玩笑表示，看到如此多人，讓他強烈嫉妒及羡慕，一個不再參選的人，行情卻愈好，做人太成功了；黃國書則感謝藝文人士支持，至於未來如何，他受訪表示，現階段做好立委的工作，未來之事，兩年後立委卸任再說。

因政治事件退出民進黨且宣佈不再參選立委的黃國書，非常熱愛書法，今天在中興大學102年校慶，在中興大學藝術中心舉行「「蹽溪過嶺-黃國書書法創作展」開幕式茶會，展出115幅，到場祝賀有立法院副院長蔡其昌、中市長盧秀燕、副市長黃國榮、前國防部長蔡明憲及有上百名藝文人士、商界人士。

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蔡其昌致詞開玩笑的說，看到如此多人參加黃國書開幕茶會，讓他感到強烈嫉妒及羡慕，一個宣佈不參選的人，反而人氣愈高，黃國書做人太成功了。

蔡其昌語重心長的說，在戒嚴時期，當人很難，在當局的壓迫下，不管同意或不同意都是死，所以才要推自由民主，可以有自由的意志。

蔡其昌指出，當一個人為自己當年的行為做出最勇敢最負責任的決定，就值得敬佩，黃國書投入很多時間心力在藝文的法案、政策和活動的推動。無論如何，看到在場這麼多藝文界的朋友能一起欣賞作品，相信對黃國書來說是非常幸福的事。

台中市長盧秀燕行程滿檔，還是趕過來為黃國書祝賀，她表示，指出黃國書跟她及她的先生交情很好，她認識的黃國書不僅是亦政治、亦文化，也是亦公益，祝福這次個展能順利成功。

黃國書表示，舉辦個展的初衷是自己對於人文的創作有一些心得或想法，他希望透過書法能把台灣的文化傳承下來。

黃國書在受訪時表示，政治事件風波後，感受到好朋友熱情，還一起來看展，給他鼓勵、加油、安慰，讓他相當 感動及感謝，他不管在任何位置，會為台灣文化發展貢獻一份心力。

至於是否會再參選？黃國書表示，他已宣佈不但退出民進黨且不再參選，這兩年做好公益及文化的工作，政治瞬息萬變，未來的出路兩年後再說。

此次黃國書作品展分為「縱橫古今」、「剛柔並濟」、「行雲流水」、「咫尺千里」4類，篆、隸、楷、行、草、碑等書體兼具，自2021年12月9日展覽至2022年1月8日，平日9:00至17:00，假日10:00至16:00，地點在中興大學圖書館7樓的藝術中心。

立委黃國書（左五）人緣好，書法展開幕，中市市長盧秀燕（左六）趕來祝賀。（記者蘇金鳳攝）

立委黃國書舉行書法展，展出一年來的書法作品。（記者蘇金鳳攝）

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