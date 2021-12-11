海峽論壇開幕 汪洋瞎扯：台灣是全體中國人民共同擁有

中國全國政協主席汪洋。（法新社資料照）

2021/12/11 13:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕尼加拉瓜昨宣布和台灣斷交，中國全國政協主席汪洋今天在海峽論壇開幕時批評，台獨勢力和外部勢力干涉，絕不為台獨分裂活動留下任何空間，他並稱，「台灣是全體中國人民共同擁有的，中國人民內心擁護統一」，凡數典忘祖、分裂國家者必將身敗名裂，成為千古罪人。

陸委會多次重申，台灣的未來由2300萬台灣人民自主決定，沒有中共當局干擾涉入的空間，更不會接受其錯誤的「一個中國原則」命定論。任何意圖以政治經濟手段，破壞台灣民主法治、企圖掩飾其政策錯誤的惡意歸責行徑，以過去的經驗看來，都是枉然無效、自食其果。

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汪洋今天稱，「我們有必勝的信心解決台灣問題，實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史」，他並強調和平解決台灣問題政策就是「一國兩制」的科學構想。

汪洋指出，「對遏制台獨和外部勢力的干涉，我們有堅定的決心。」絕不為台獨分裂活動留下任何空間。台灣同胞要把握時與時，認清利與害，辨別是與非，堅定站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決與台獨勢力劃清界限，「做堂堂正正的中國人」。

汪洋並稱，「現在台灣當局為了一黨之私，挾洋自重，肆意破壞兩岸關係，危害台海和平，這是置同胞不顧的玩火行為，玩火必自焚，有一天他們會自食惡果。」

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