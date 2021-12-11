為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    紅區裝備輸出許可太晚才拿到 劍龍級潛艦提升案延到2027年完成

    原規劃2024年完成的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，因輸出許可文件拖太久才拿到，延誤預定執行時程，國防部已決定修訂時程，全案延後至2027年執行完畢。圖為793海龍號潛艦升起潛望鏡浮航進港。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    原規劃2024年完成的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，因輸出許可文件拖太久才拿到，延誤預定執行時程，國防部已決定修訂時程，全案延後至2027年執行完畢。圖為793海龍號潛艦升起潛望鏡浮航進港。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

    2021/12/11 11:17

    〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦原型艦日前舉行安放龍骨儀式，進度較預期略為超前，但原本規劃可在2024年完成的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，卻傳出因為紅區裝備等重要設備的輸出許可，拖延了很久才拿到，國防部已經核定調整期程，劍龍級潛艦戰鬥系統提升案將延到2027年才能完成。

    海軍現役兩艘劍龍級潛艦「海龍丶海虎號」，因戰鬥系統老舊及面臨消失性商源等問題，軍方規劃由中科院與國外廠商合作，執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，全案預計完成3套系統提升案（1套為預留系統），總金額為74億1254萬元，期程為2018年度開始，至2024年度完成。

    根據軍方在2018年6月核定的計畫，2022年要完成海軍戰鬥系統工廠岸置測試站及第1艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升，2024年完成第2艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升，屆時可大幅提升現役潛艦戰力，但這項規劃卻傳出重大變數，原因在於部分紅區裝備的輸出許可文件，拖了相當久的時間才獲得，也導致相關設備運抵台灣的時間，較預定時程晚了很久，打亂了劍龍級潛艦戰鬥系統提升案執行的時程。

    軍方官員指出，海軍司令部是在今年農曆過年後，向國防部呈報要調整劍龍級潛艦戰鬥系統提升案執行時程規劃，在全案總金額不變動的前提下，建議延後3年到2027年完成，國防部則是在今年4月核定同意修訂。

    根據國防部核定修訂的時程安排，要在2024年進行第1艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升與驗收測試，2025年則是第2艘，2026年為第3套系統的驗收測試，2027年則是計畫完成劍龍級潛艦的「系統驗證」。

    海軍劍龍級潛艦在演訓時發射重型魚雷擊沉靶艦，戰鬥系統完成性能提升後，戰力更為強大。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

    海軍劍龍級潛艦在演訓時發射重型魚雷擊沉靶艦，戰鬥系統完成性能提升後，戰力更為強大。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》氣勢壯大！不只裝甲車 連自走砲車也出動戰備偵巡
    2021/12/10 15:59

    台海軍情》氣勢壯大！不只裝甲車 連自走砲車也出動戰備偵巡
    新任憲兵指揮官視導總統府鐵衛營 指示「一點生變、全面警戒」
    2021/12/10 14:22

    新任憲兵指揮官視導總統府鐵衛營 指示「一點生變、全面警戒」

    亞灣建設效應外溢 瑞隆商圈房價見3
    增程雄三丶弓三丶雷霆兩千相繼量產 海軍將擴增逾20個機動中隊
    2021/12/10 11:14

    增程雄三丶弓三丶雷霆兩千相繼量產 海軍將擴增逾20個機動中隊
    台海軍情》增程弓三飛彈確定量產 立委官員詢答意外曝光
    2021/12/09 10:40

    台海軍情》增程弓三飛彈確定量產 立委官員詢答意外曝光

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    台海軍情》反制共軍殲-16D電戰機威脅 軍方：漢光演習已因應演練
    2021/11/27 11:20

    台海軍情》反制共軍殲-16D電戰機威脅 軍方：漢光演習已因應演練
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播