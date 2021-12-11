紅區裝備輸出許可太晚才拿到 劍龍級潛艦提升案延到2027年完成

原規劃2024年完成的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，因輸出許可文件拖太久才拿到，延誤預定執行時程，國防部已決定修訂時程，全案延後至2027年執行完畢。圖為793海龍號潛艦升起潛望鏡浮航進港。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

2021/12/11 11:17

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦原型艦日前舉行安放龍骨儀式，進度較預期略為超前，但原本規劃可在2024年完成的劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，卻傳出因為紅區裝備等重要設備的輸出許可，拖延了很久才拿到，國防部已經核定調整期程，劍龍級潛艦戰鬥系統提升案將延到2027年才能完成。

海軍現役兩艘劍龍級潛艦「海龍丶海虎號」，因戰鬥系統老舊及面臨消失性商源等問題，軍方規劃由中科院與國外廠商合作，執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，全案預計完成3套系統提升案（1套為預留系統），總金額為74億1254萬元，期程為2018年度開始，至2024年度完成。

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根據軍方在2018年6月核定的計畫，2022年要完成海軍戰鬥系統工廠岸置測試站及第1艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升，2024年完成第2艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升，屆時可大幅提升現役潛艦戰力，但這項規劃卻傳出重大變數，原因在於部分紅區裝備的輸出許可文件，拖了相當久的時間才獲得，也導致相關設備運抵台灣的時間，較預定時程晚了很久，打亂了劍龍級潛艦戰鬥系統提升案執行的時程。

軍方官員指出，海軍司令部是在今年農曆過年後，向國防部呈報要調整劍龍級潛艦戰鬥系統提升案執行時程規劃，在全案總金額不變動的前提下，建議延後3年到2027年完成，國防部則是在今年4月核定同意修訂。

根據國防部核定修訂的時程安排，要在2024年進行第1艘劍龍級潛艦戰鬥系統提升與驗收測試，2025年則是第2艘，2026年為第3套系統的驗收測試，2027年則是計畫完成劍龍級潛艦的「系統驗證」。

海軍劍龍級潛艦在演訓時發射重型魚雷擊沉靶艦，戰鬥系統完成性能提升後，戰力更為強大。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

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