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    首頁　>　政治

    尼加拉瓜與我斷交 前外長程建人：不會產生骨牌效應

    前外交部長程建人說，尼加拉瓜總統奧蒂嘉與美國恩怨數十載，這次連任過程遭到美國強烈批評，與中國建交應不致產生骨牌效應。（資料照）

    前外交部長程建人說，尼加拉瓜總統奧蒂嘉與美國恩怨數十載，這次連任過程遭到美國強烈批評，與中國建交應不致產生骨牌效應。（資料照）

    2021/12/10 22:45

    〔記者吳書緯／台北報導〕尼加拉瓜無預警宣布與我國斷交，轉而於中國建交，各界憂慮是否會有斷交骨牌效應？前外交部長程建人今天受訪表示，美國幫助穩住台灣邦交國，但尼加拉瓜總統奧蒂嘉與美國恩怨數十載，這次連任過程遭到美國強烈批評，與中國建交應不致產生骨牌效應。學者陳世民認為，尼加拉瓜與中國一樣都不民主，兩國建交可說是「臭氣相投」。

    程建人說，尼加拉瓜只要奧蒂嘉執政時，與美國關係都不好，這次4連任總統的過程，不民主到被美國罵了「一塌糊塗」，而美國當今在抗中的背景下，對中國採取各種手段，聯絡許多國家共同對付中國。

    程建人說，過去中華民國與美國斷交時，我國還需要拜託美國，不要影響其他國家連帶與中華民國斷交，但是現在的情況是，我國不用講，美國就會來幫助台灣穩住邦交國，不僅美國，連日、澳等國都加入幫忙，例如宏都拉斯原本可能要與中國建交，但後來受美國影響打消念頭，但中共因此轉向拉尼加拉瓜。

    淡江大學拉丁美洲研究所所長宮國威受訪說，奧蒂嘉這次連任已經不顧任何層面，「就是要政權」，選後也遭到美國總統拜登制裁，阻止尼加拉瓜在國際金融組織得到貸款，而美洲國家組織昨天通過決議，確定尼加拉瓜違反美洲民主憲章，可以說尼加拉瓜面對經濟、外交制裁，在全世界已經被孤立。

    因此，宮國威說，即便尼加拉瓜在今年的聯合國大會仍幫台灣仗義執言，但尼加拉瓜的盟友現在只剩下俄國、古巴、北韓、伊朗等國家，尼加拉瓜的經濟已經連續3年負成長，面對經濟與政治的壓力，客觀環境壓力相當大，這是外交導向中國的重要原因。

    宮國威認為，尼加拉瓜與我國斷交，不會發生連鎖反應，美國在台灣與薩爾瓦多斷交後，驚覺中國力量擴張到了離美國越來越近的地方，這幫台灣守住邦交國，巴拉圭、宏都拉斯在面對缺乏武漢肺炎疫苗的問題上，都看的到美國介入幫忙，然而尼加拉瓜反美，美國也進行制裁，不可能一面制裁又要求尼加拉瓜與台灣維持邦交，「這是美國能力以外的國家，幫不上忙」。

    台灣大學政治系副教授陳世民受訪指出，奧蒂嘉長期與美國不睦，不至於因尼加拉瓜與我國斷交，對我國邦交國產生連鎖效應，也不代表美國在中美洲的影響力下降，不至於產生擴散狀況。

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