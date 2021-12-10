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    劉櫂豪籲公投投下「不同意」 表達民意及突破外交困境

    劉櫂豪街頭開講，籲民公投下「不同意」票。（記者陳賢義攝）

    劉櫂豪街頭開講，籲民公投下「不同意」票。（記者陳賢義攝）

    2021/12/10 21:36

    〔記者陳賢義／台東報導〕立委劉櫂豪今和民進黨台東縣黨部共同發起「4個不同意，台灣更有力」公投街口開講，下午請假回到台東，前往台東市傳廣路三角公園呼籲鄉親十八日公民投票，一定要去投下「不同意」票，讓真正的民意表達出來，給執政者更有力的支持，才能在國際上突破外交困境，能源問題才能獲得解決。

    劉櫂豪立委今和民進黨台東縣黨部共同發起「4個不同意，台灣更有力」公投街頭開講，許多路經鄉親紛紛加油打氣，或是鳴按喇叭致意，鄉親給予的溫暖與力量，讓劉櫂豪感到非常欣慰，一再呼籲投下不同意票，讓台灣更有力。

    劉櫂豪表示，4個公投案不同意的理由，因為台灣必須要有更乾淨的天然氣發電來解決能源問題，必須要遵照國際貿易慣例，才能獲得更多國際外交支持以及獲得加入更多國際組織機會。

    對於支持鄉親的加油打氣，劉櫂豪表示感到非常的溫暖，鄉親的支持與力量，也讓他在立法院問政更有力，也因為有鄉親的支持，他能夠代表台東民意向中央爭取包括鐵路建設、公路建設、教育、文化、醫療等各項資源。每個人、每張票，都很重要，因此懇請鄉親一定要出來投票，表達民意，讓台灣才能夠繼續向前行。

    街頭開講，劉櫂豪（前排圖中）偕民進黨台東縣黨部呼籲公投投四不，表達民意及突破外交困境。（記者陳賢義攝）

    街頭開講，劉櫂豪（前排圖中）偕民進黨台東縣黨部呼籲公投投四不，表達民意及突破外交困境。（記者陳賢義攝）

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