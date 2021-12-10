前國防部長湯曜明今公祭 蔡總統親頒褒揚令

總統蔡英文親臨故前國防部長湯曜明先生公祭典禮致祭，頒發「褒揚令」。（軍聞社提供）

2021/12/10 15:09

〔記者吳書緯／台北報導〕前國防部長湯曜明11月3日辭世，享壽84歲，並於今日舉行公祭；總統蔡英文今親頒褒揚令，表彰他謀國以忠，整軍經武，對軍隊國家化、國家安全所做出的重大貢獻，並由一級上將霍守業、林鎮夷、退輔會主委馮世寬及國安會諮詢委員嚴德發等人擔任覆旗官，為靈櫬覆蓋國旗，以表彰湯曜明對國家社會的卓著貢獻。

湯曜明生於1938年，陸軍官校31期畢業，曾任民間大學總教官，隨後回到陸軍，為教官回軍並獲拔擢為將領的罕見案例。湯曜明於1999年2月晉任一級上將，擔任參謀總長，隨後於2002年2月辦理退伍，就任國防部長，為首位台籍國防部長。

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軍方媒體「軍聞社」今天報導，湯曜明公祭典禮今日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，蔡總統在告別式中，親自頒贈褒揚令，由湯曜明的長子湯立民代表接受，隨後在司儀引領下，於靈前獻花，表達哀悼與敬意；離場前，蔡總統也向家屬關懷、慰問。

國防部長邱國正率國軍高階幹部於靈前獻花致祭，啟靈車隊在憲兵快反連官兵引導下，前往五指山國軍示範公墓安葬。

軍聞社指出，湯曜明一生軍旅，滿懷忠誠，報效國家，歷任陸軍總司令及參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章；並於2002年2月1日就任國防部長，配合政府組織再造，將國軍「精實案」於2001年底順利完成，並全力推動與支持國防二法完成立法及施行，對促進軍政、軍令一元化體制，確立了現代化國軍的時代意義。

國防部長邱國正率國軍高階幹部於靈前獻花致祭。（軍聞社提供）

蔡總統於靈前獻花，表達哀悼與敬意。（軍聞社提供）

湯曜明啟靈車隊，在憲兵快反連官兵引導下，前往五指山國軍示範公墓安葬。（軍聞社提供）

一級上將霍守業等人擔任覆旗官，為靈櫬覆蓋國旗。（軍聞社提供）

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