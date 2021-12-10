為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬英九三中案一審無罪 北檢今正式提上訴

    前總統馬英九被控賤賣三中黨產一案獲台北地院判決無罪，北檢今天已提上訴，檢辯將於二審再戰。（資料照，本報合成）

    前總統馬英九被控賤賣三中黨產一案獲台北地院判決無罪，北檢今天已提上訴，檢辯將於二審再戰。（資料照，本報合成）

    2021/12/10 14:58

    〔記者錢利忠／台北報導〕三中案纏訟3年多，今年10月27日一審宣判，前總統馬英九等6名被告，僅前立委蔡正元被依業務侵占罪等罪判刑3年半，其餘5人均獲判無罪；關於蔡正元等被告所涉挪用中影減資款一案，台北地檢署已於11月24日提起上訴；至於馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人一審無罪部分，北檢今天（也已提起上訴。

    檢方偵辦團隊主張，馬英九等人涉嫌賤賣三中的行為，表面上雖沒拿一毛錢，但不法暴利盡入他人私囊；造成的積極損害，包括三中案合計38億4932萬1438元（中視4億9430萬4397元、中影18億231萬5166元、中廣15億5270萬391元）、黨部大樓交易案共5億9712萬8278元。若計算中廣應收股款債權28億4530萬元的消極損害；總損害（積極加消極）合計達72億9174萬9716元。

    一審判馬英九等人無罪的主要原因即在於，合議庭認為，馬英九於三中等黨產交易期間，未被黨營事業的中投及光華公司股東會選任為董事，也未經中投或光華以章程或委任契約，約定授權其對內有為公司管理事務、對外有為公司簽名等權限，馬因此被認定不是證券交易法非常規交易罪及特別背信罪所規範的對象。

    北檢雖提出黨產交易的關鍵錄音等「新證據」內容，合議庭則認為錄音證據內容包括買賣雙方於談判中的言語交鋒，或馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人，各自基於其身分地位而發表意見，有些對話為商業話術或情緒發言，對話內容尚難認定均與客觀事實相符。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》馬英九三中案一審無罪360頁判決書送抵北檢 20日內將提上訴
    2021/11/16 11:31

    獨家》馬英九三中案一審無罪360頁判決書送抵北檢 20日內將提上訴
    馬英九三中案一審無罪理由至少「20項」 北檢「6大方向」拚上訴
    2021/11/03 11:27

    馬英九三中案一審無罪理由至少「20項」 北檢「6大方向」拚上訴

    揭密！《亞昕喜徠登》致富置產學
    馬賤賣黨產案 確定有二審
    2021/10/29 05:30

    馬賤賣黨產案 確定有二審
    馬英九三中案無罪 藍委：政黨輪替才能終結民主亂象
    2021/10/27 17:35

    馬英九三中案無罪 藍委：政黨輪替才能終結民主亂象

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播