馬英九三中案一審無罪 北檢今正式提上訴

前總統馬英九被控賤賣三中黨產一案獲台北地院判決無罪，北檢今天已提上訴，檢辯將於二審再戰。（資料照，本報合成）

2021/12/10 14:58

〔記者錢利忠／台北報導〕三中案纏訟3年多，今年10月27日一審宣判，前總統馬英九等6名被告，僅前立委蔡正元被依業務侵占罪等罪判刑3年半，其餘5人均獲判無罪；關於蔡正元等被告所涉挪用中影減資款一案，台北地檢署已於11月24日提起上訴；至於馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人一審無罪部分，北檢今天（也已提起上訴。

檢方偵辦團隊主張，馬英九等人涉嫌賤賣三中的行為，表面上雖沒拿一毛錢，但不法暴利盡入他人私囊；造成的積極損害，包括三中案合計38億4932萬1438元（中視4億9430萬4397元、中影18億231萬5166元、中廣15億5270萬391元）、黨部大樓交易案共5億9712萬8278元。若計算中廣應收股款債權28億4530萬元的消極損害；總損害（積極加消極）合計達72億9174萬9716元。

請繼續往下閱讀...

一審判馬英九等人無罪的主要原因即在於，合議庭認為，馬英九於三中等黨產交易期間，未被黨營事業的中投及光華公司股東會選任為董事，也未經中投或光華以章程或委任契約，約定授權其對內有為公司管理事務、對外有為公司簽名等權限，馬因此被認定不是證券交易法非常規交易罪及特別背信罪所規範的對象。

北檢雖提出黨產交易的關鍵錄音等「新證據」內容，合議庭則認為錄音證據內容包括買賣雙方於談判中的言語交鋒，或馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人，各自基於其身分地位而發表意見，有些對話為商業話術或情緒發言，對話內容尚難認定均與客觀事實相符。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法