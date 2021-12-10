新任憲兵指揮官視導總統府鐵衛營 指示「一點生變、全面警戒」
2021/12/10 14:22
〔記者羅添斌／台北報導〕中國多次揚言要對台發動閃電戰丶斬首戰，還在內蒙朱日和基地進行實戰演練，軍方則在憲兵指揮部設立快速反應連，配置新型武器裝備反制共軍可能採取的攻擊與特攻行動，新任憲兵指揮官周廣齊中將昨天在視導有「鐵衛營」丶「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營及總統官邸332營時，指示相關部隊以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。
憲兵部隊近年陸續配發新式武器裝備，除了30公釐鏈砲雲豹甲車丶紅隼火箭彈之外，位在首都衛戍區的憲兵部隊，陸續還將配發肩射型刺針飛彈等武器裝備，就是為了因應中國可能對台發動的特攻作戰丶斬首作戰。
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根據國防部青年日報今天報導指出，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將昨日視導憲兵第211、332營，指導協管中心依作業流程與周邊相關單位確保通聯，以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。
周廣齊指揮官強調，協管中心警監系統須全時運作正常，就重點責任區域調整妥適方位監控，以有效延伸警戒視角；另勤務交接時段，可妥善運用下哨兵力，實施周邊巡邏，以消弭區域警衛間隙。他並提醒落實執行戰備訓練工作，並如實登載訓練績效卡，採「以測驗訓」方式，適時運用每日體能活動時機實施鑑測，強化官兵體能，確維部隊戰力。