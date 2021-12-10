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    新任憲兵指揮官視導總統府鐵衛營 指示「一點生變、全面警戒」

    新任憲兵指揮部指揮官周廣齊中將上任後接連視導憲兵北部地區各個部隊，提醒各級幹部均須以戰訓本務為核心，教育訓練為手段，落實執行各項整備工作。圖為周廣齊視導憲兵228營。（圖：取自青年日報）

    新任憲兵指揮部指揮官周廣齊中將上任後接連視導憲兵北部地區各個部隊，提醒各級幹部均須以戰訓本務為核心，教育訓練為手段，落實執行各項整備工作。圖為周廣齊視導憲兵228營。（圖：取自青年日報）

    2021/12/10 14:22

    〔記者羅添斌／台北報導〕中國多次揚言要對台發動閃電戰丶斬首戰，還在內蒙朱日和基地進行實戰演練，軍方則在憲兵指揮部設立快速反應連，配置新型武器裝備反制共軍可能採取的攻擊與特攻行動，新任憲兵指揮官周廣齊中將昨天在視導有「鐵衛營」丶「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營及總統官邸332營時，指示相關部隊以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。

    憲兵部隊近年陸續配發新式武器裝備，除了30公釐鏈砲雲豹甲車丶紅隼火箭彈之外，位在首都衛戍區的憲兵部隊，陸續還將配發肩射型刺針飛彈等武器裝備，就是為了因應中國可能對台發動的特攻作戰丶斬首作戰。

    根據國防部青年日報今天報導指出，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將昨日視導憲兵第211、332營，指導協管中心依作業流程與周邊相關單位確保通聯，以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。

    周廣齊指揮官強調，協管中心警監系統須全時運作正常，就重點責任區域調整妥適方位監控，以有效延伸警戒視角；另勤務交接時段，可妥善運用下哨兵力，實施周邊巡邏，以消弭區域警衛間隙。他並提醒落實執行戰備訓練工作，並如實登載訓練績效卡，採「以測驗訓」方式，適時運用每日體能活動時機實施鑑測，強化官兵體能，確維部隊戰力。

    新任憲兵指揮官周廣齊中將昨天在視導有「鐵衛營」丶「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營及總統官邸332營時，指示相關部隊以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。（圖：取自青年日報）

    新任憲兵指揮官周廣齊中將昨天在視導有「鐵衛營」丶「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營及總統官邸332營時，指示相關部隊以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。（圖：取自青年日報）

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