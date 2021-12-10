抗衡顏寬恒大幅看板 林靜儀推「擋泥板」等競選小物

林靜儀（圖中）推出擋泥板與鑰匙圈、競選，以及粉紅色與白色底的兩款T-shirt，抗衡顏寬恒到處林立的大幅選舉看板。（記者張瑞楨攝）

2021/12/10 16:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀，今天發表第二波競選製作物（小物），包括鑰匙圈、擋泥板，以及「一起新中二挺靜儀」字樣的T-shirt衣服，她說，她們四處找適合掛廣告的地方，許多人都不敢出租，因此，改用「擋泥板」策略，抗衡對手的大幅看板，她強調，「把我穿上你身上、把我載著走，把我放在你心裡，一起改變中二選區，開滿自由的花，遍布開心溫暖空氣」。

上述的競選小物，採粉紅色的可愛風格，其中，鑰匙圈是贈送，T-shirt與擋泥板則是捐款的募款小物，只要捐款即可取得，其中，最特殊的是擋泥板，林靜儀開玩笑說，她從沒想過自己會成為擋泥板的「姊姊」，市議員張家銨則說，「靜儀醫師放在擋泥板上，有點像酒井法子呢！」，她們呼籲大家騎著摩托車在上下班、上下課的通勤時間，為林靜儀催票。

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林靜儀說，她們四處租廣告看板，卻都因對方有些壓力而不敢出租，改用擋泥板等小物增加曝光度，至於T-shirt，共有兩種款式，在距離投票日剩下一個月的時刻，邀請中二選區的鄉親一起做林靜儀的分身，讓自由的花遍地綻放。

競選總幹事陳柏惟與市議員張家銨，也示範掛著林靜儀的擋泥板，騎機車繞一圈，他說，對手有豐厚的資源，可以在選區的每個交通幹道、人車流繁忙的路口掛上大幅看板，反觀林靜儀的競選團隊，在地許多想提供看板的支持者，都因受關切，不願意出借看板，林靜儀陣營改採擋泥板與對方的選舉看板抗衡。

陳柏惟強調，過去在罷免案期間，選區非常多朋友把3Q T-shirt 穿在身上，表達不畏懼、不害怕，希望過去支持他的朋友，可以響應這次的活動，爭取選區的自由。

競選總幹事陳柏惟與市議員張家銨，示範掛著林靜儀的擋泥板，騎機車繞一圈。（記者張瑞楨攝）

林靜儀（圖中）與競選團隊，也一併宣揚四項公投不同意。（記者張瑞楨攝）

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