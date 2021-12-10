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    尼加拉瓜與我斷交 前大使：是給美國打臉

    駐史瓦帝尼前大使、民眾黨國際事務部主委趙麟分析，尼加拉瓜與我斷交，背後含義是給美國打臉。（民眾黨團提供）

    駐史瓦帝尼前大使、民眾黨國際事務部主委趙麟分析，尼加拉瓜與我斷交，背後含義是給美國打臉。（民眾黨團提供）

    2021/12/10 14:20

    〔記者陳昀／台北報導〕尼加拉瓜今無預警宣布與我斷交，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部份」，使我邦交國減少至14國。駐史瓦帝尼前大使、民眾黨國際事務部主委趙麟在立法院民眾黨團記者會分析，尼國的做法表面針對台灣，背後含義是給美國打臉，我們若要再靠美國鞏固邦交，這是癡人說夢。

    趙麟表示，中華民國的外交是很苦命的任務，要打破目前困境，要懂得趨吉避凶，以最小資源獲取最大利益，化無為有，可惜蔡政府的做法完全背道而馳，不但不避險，還火中取栗，當前是台美關係最好的時候，美國高層近期多次呼籲兩岸關係微調，恢復某種程度對話，蔡政府有沒有呼應？

    趙麟指出，奧蒂嘉一向跟美國不對盤，唱反調不足為怪，但其表面上針對台灣，背後隱藏的含義是給美國打臉，美國這一兩年為了協助台灣維護邦交國關係，展開廣泛遊說，但顯然對尼加拉瓜沒有成功，如果我們要再靠美國鞏固邦交，這是癡人說夢，必須從本身做起，當前外交作法急需調整。

    趙麟認為，從尼國聲明的語氣、文字完全呼應北京，可看出這次斷交顯然有中國的壓力，中國的作法是全面性、階段性的，聲東擊西，當大家集中注意宏都拉斯時，尼加拉瓜突然斷交，僅存的14個邦交國一兩年內都可能出現變化，大陸的作法一定會出乎我們意料，必須嚴加戒備，不能忽略任何一國，且國際局勢有蝴蝶效應，也要持續關切美國與其他國家關係的發展。

    民眾黨團總召邱臣遠表示，國際外交相當複雜，不能一味抗中保台或上升到兩岸關係，民進黨全力投入公投，上升到政黨對決，外交部長吳釗燮與其一味將萊豬議題上綱到抗中保台、兩岸關係，不如多花點心思在外交本業，不能只是遺憾遺憾再遺憾，位置卻坐得穩穩穩，尤其中南美洲邦交國遍佈台商、僑胞，必須保護他們的權益、維持領務基本運作。

    立委張其祿說，李登輝前總統任內雖斷交13國、但增加7個邦交國，扁政府斷交9國但也建交6國，綜觀來看表現最差就是蔡英文總統，從22國邦交退到14國，1個都沒建交，當中有5國在吳釗燮任內，是不是每天都在抗中保台、本業沒在做？「我都懷疑吳釗燮乾脆當陸委會主委也蠻合適。」

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