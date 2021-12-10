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    首頁　>　政治

    台尼斷交 趙怡翔揭尼國「民主問題」喊：快走不送

    趙怡翔認為台尼斷交事件與兩岸因素比較無關，反倒跟尼國自家的民主問題比較有關。（資料照）

    趙怡翔認為台尼斷交事件與兩岸因素比較無關，反倒跟尼國自家的民主問題比較有關。（資料照）

    2021/12/10 15:26

    〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜今（10日）宣布承認「一個中國」，並在斷交台灣後迅速與中國恢復邦交。對此，前駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔表示，台尼斷交事件跟兩岸因素比較無關，反而是跟尼國自家的民主問題比較有關，直言「快走不送！」

    趙怡翔在臉書發文指出，「奧蒂嘉」家族已統治尼國長達15年，最近一次選舉由現年76歲的奧蒂嘉（Daniel Ortega）二度當選總統，其妻子穆麗優（Rosario Murillo）當選副總統，而其競爭對手不是被關，就是被禁止參選。最後6位候選人都與奧蒂嘉的左派政黨FSLN有關，完成了這次「中共式」選舉。

    趙怡翔說，近年尼國正加快朝著「專政」路線前進，2018年時，尼國政府鎮壓公民社會的街頭抗議，導致高達300人喪命；2020年到2021年間更通過系列法案限縮民主參與及言論自由。「這些行動導致自由之家認定尼國為『非自由』國家，排名在伊拉克及巴基斯坦上下」。

    趙怡翔接著提及，隨著尼加拉瓜國內政治極權化，該國的外交關係也逐漸改變。近年尼國同意俄羅斯在其首都設立情報站，並與俄國展開核能發電相關合作；今年更參加中國舉行的「中拉命運共同體」會議、公開支持北京冬奧。種種舉動也導致「會不會斷交」這個問題，開始轉成為「什麼時候會斷交」的疑問。

    趙怡翔直指，「最終尼國選擇在他們沒被受邀的民主高峰會當下斷交，這不但不是意外，更彰顯台灣與尼國價值的疏遠，以及尼國背離普世價值的結果」。

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