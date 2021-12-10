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    尼加拉瓜與台斷交海峽論壇照辦 林穎孟：朱立倫應向中國抗議

    尼加拉瓜宣布與我國斷交後隨即與中國建交，台北市議員林穎孟表示，明顯是中國藉尼加拉瓜反美打壓台灣，而國民黨朱立倫主席只在臉書譴責中國，若朱真在意此事，明日朱出席海峽論壇致詞時應向中國提出抗議。（資料照）

    尼加拉瓜宣布與我國斷交後隨即與中國建交，台北市議員林穎孟表示，明顯是中國藉尼加拉瓜反美打壓台灣，而國民黨朱立倫主席只在臉書譴責中國，若朱真在意此事，明日朱出席海峽論壇致詞時應向中國提出抗議。（資料照）

    2021/12/10 14:09

    〔記者郭安家／台北報導〕尼加拉瓜宣布與我國斷交後隨即與中國建交，台北市議員林穎孟表示，明顯是中國藉尼加拉瓜反美打壓台灣，而國民黨朱立倫主席只在臉書譴責中國，若朱真在意此事，明日朱出席海峽論壇致詞時，應向中國提出抗議，千萬不要默不吭聲，配合中國統戰。

    林穎孟指出，今年台美關係來到歷史上的高峰，美國舉辦世界民主峰會，邀請台灣，讓台灣進入國際社會，但沒邀請中國；尼加拉瓜因獨裁政府反美、靠攏中國，選在美國民主峰會、中國海峽論壇前宣布與台灣斷交，很明顯幕後黑手就是中國。

    林穎孟表示，中國反對美國對台灣的支持和協助，要攻擊美國，所以打壓台灣，此刻台灣被中國霸凌刻意孤立，幸好台灣有美國辦的民主峰會可以參加、與世界交流，證明台灣要走入世界，不被中國用這種孤立方式霸凌，美國必須是台灣的重要盟友，台灣外交路線加強台美關係，是正確的決定。

    林穎孟批評，朱立倫主席在臉書譴責中共；然而今天中國開始舉辦海峽論壇，明天朱立倫主席就會致詞，如果朱真的在意中國霸凌，請朱明天視訊出席致詞中國海峽論壇時，應向中國提出抗議，千萬不要默不吭聲，配合中國統戰。

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