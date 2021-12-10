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    首頁　>　政治

    台尼斷交 民進黨幕僚：中國試圖介入台灣公投引導錯誤決定

    尼加拉瓜政府與台灣宣布斷交，外交部大門外媒體聚集，現場氣氛詭譎並不讓媒體入內採訪。（記者田裕華攝）

    尼加拉瓜政府與台灣宣布斷交，外交部大門外媒體聚集，現場氣氛詭譎並不讓媒體入內採訪。（記者田裕華攝）

    2021/12/10 13:58

    〔記者簡惠茹／台北報導〕尼加拉瓜宣布與台灣斷交，並與中國復交一事，一名民進黨熟知外交事務幕僚表示，中國選擇在國際民主峰會期間，國共海峽論壇前夕挖台灣外交牆角，針對性非常強，而這不只是對國際民主社群的公然挑釁，在公投前幾天發動這項外交戰，介入台灣內政的企圖更是昭然若揭。

    該幕僚指出，台灣自有民主選舉以來，每當台灣人民要做出重大抉擇時，北京當局都會出手干預，不是用武力威嚇，就是利用外交壓力，來施壓左右台灣人民決定。正當台灣人民為了台灣是否能重返國際、與世界接軌，踏出重要一步，做出公投決定時，根據研究假訊息的IORG（IO研究室）最新報告點出，公投案相關論述，皆有中共發起或參與，透過資訊操弄來影響台灣人，今天，中國更進一步藉由製造台灣的外交困境，想讓台灣人民在反美豬等公投議題上做出錯誤的決定。

    這名幕僚也說到，只要中國對台灣挖牆腳時，就會看到國民黨跟著北京罵台灣，不出大家所預期的，國民黨主席朱立倫在其臉書上發聲明，譴責尼加拉瓜，僅對中國表達遺憾，而非譴責，尼國與台灣斷交、和中國復交的時間，適逢中國舉行海峽論壇前夕，據聞朱立倫將會以錄製影片方式發表談話，讓人不得不懷疑，朱主席只對尼國譴責，對背後黑手不多說兩句，莫非是與中國海峽論壇脫不了關係吧？

    該幕僚感嘆說到，每當遇到中國挖牆腳、打壓台灣時，國民黨不幫台灣發聲不打緊，反跟中國同一鼻孔出氣、沆瀣一氣指責、批評自由民主的台灣，就會令人想到，枉費國民黨從1949年撤守到台灣，在台灣這塊土地72年的時間，台灣人民是以寬厚的心包容、接納國民黨，當國家遇到欺壓，卻胳臂往外彎指責批評台灣的政府，真的愧對台灣人民。

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