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    人權會播韓國光州事件影片 陳菊憶起美麗島：心情有一點複雜

    人權會今播放韓國人權電影《光州錄影帶：消失的4小時》；監察院長、人權會主委陳菊憶起美麗島事件。（記者吳書緯攝）

    人權會今播放韓國人權電影《光州錄影帶：消失的4小時》；監察院長、人權會主委陳菊憶起美麗島事件。（記者吳書緯攝）

    2021/12/10 13:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕今天是世界人權日，同時也是美麗島事件42週年，人權會今播放韓國人權電影《光州錄影帶：消失的4小時》；監察院長、人權會主委陳菊憶起美麗島事件，並表示「我現在的心情也有一點複雜」，指出韓國積極推動轉型正義，而台灣的轉型正義面臨到一些困難，台韓的民主運動有很多相似的地方，人權會將和各政府部門與民間一同努力，推動人權教育並讓歷史真相還原。

    國家人權委員會和教育部國教署合作，今天在監察院播放韓國紀錄片《光州錄影帶：消失的4小時》，片中講述發生在1980年5月的韓國「光州事件」，韓國軍隊血腥鎮壓的「關鍵四小時」，沒有任何文件、影音資料做證，於是導演展開地毯式搜索，尋找那被消失的四小時；映後由前國家人權博物館館長陳俊宏、促轉會兼任委員彭仁郁進行映後座談。

    陳菊映後致詞表示，人權會今天播放電影，選擇這一天來觀影，「我現在的心情也有一點複雜」，因為想起42年前的12月10日這天的當下「我正在做什麼」，因為距離晚上爆發的美麗島事件還有一點時間，不過今天是要來看光州事件的影片。

    陳菊指出，1980年光州事件的時候她正因為美麗島事件而在坐牢，之後曾在2015年造訪光州，對於事件有所理解與感同身受，透過影片看到當時韓國獨裁者如何鎮壓人民，感受到民主真的是得來不易，而造訪光州時令她印象深刻的是紀念墓園，人潮川流不息，老師認真的對中、小學生解釋當年的事件。

    因此，陳菊說，看到韓國人到現在積極的推動轉型正義，「我覺得台灣轉型正義面臨到一些困難」，社會對轉型正義的熱切期盼、支持度，坦白說都是不足，現在談到美麗島事件，年輕世代都不知道那是什麼，我國對於重要民主運動過程的教育，都是採能遺忘最好的態度，很少人再提起。

    陳菊表示，台灣的民主運動跟韓國有很多相似的地方，但我台灣的社會還要很多努力，希望藉著今天觀影，做一些反省、思考，近年韓國相關影片很多，如《我只是個計程車司機》、《華麗的假期》等，拍攝韓國人在民主運動中感人的故事，但是台灣描述過去民主運動的影片少。

    最後，陳菊提到，未來人權教育還更加需要加強，人權會願意和重視人權的政府部門、民間團體等，一起來合作，來讓歷史真相還原，因為歷史真相最終就是要還給人民最真實的狀況，而民主得來不易，都是一步一腳印、多少人的努力，「我們追求的是沒有恐懼、非常的自由，每個人都受到充分尊重、保障」。

    國家人權委員會和教育部國教署合作，今天在監察院播放韓國紀錄片《光州錄影帶：消失的4小時》，片中講述發生在1980年5月的韓國「光州事件」，韓國軍隊血腥鎮壓的「關鍵四小時」，映後由前國家人權博物館館長陳俊宏（左）、促轉會兼任委員彭仁郁（右）進行映後座談。（記者吳書緯攝）

    國家人權委員會和教育部國教署合作，今天在監察院播放韓國紀錄片《光州錄影帶：消失的4小時》，片中講述發生在1980年5月的韓國「光州事件」，韓國軍隊血腥鎮壓的「關鍵四小時」，映後由前國家人權博物館館長陳俊宏（左）、促轉會兼任委員彭仁郁（右）進行映後座談。（記者吳書緯攝）

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