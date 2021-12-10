增程雄三丶弓三丶雷霆兩千相繼量產 海軍將擴增逾20個機動中隊

軍方核定將增程型雄三飛彈進行量產，將可大提升對共軍威脅嚇阻能力，海軍也將擴增機動發射中隊的數量。圖為海軍沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖取自國防部臉書專頁）

2021/12/10 11:14

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在天弓丶天劍丶雄風系列飛彈研製續有突破進展，不僅增程型弓三飛彈丶增程型雄三飛彈確定量產，增程型雷霆兩千多管火箭系統也已有增程型火箭彈通過作戰測評，即將邁入量產階段，軍方官員今天指出，各式增程型飛彈丶火箭彈的量產，代表台灣國防科技獲得突破，將可以有效嚇阻共軍威脅。

官員同時指出，海軍現有的反艦飛彈部隊未來將會大幅擴編，並且以設立機動發射中隊為優先考量，光是在「海空戰力提升計畫採購特別預算案」的第一階段「岸置反艦飛彈量產」任務中，全國一共將新設9個機動發射中隊，第二階段增程型雄三飛彈量產時，還會再適度調整機動中隊的配置。

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他表示，美國售台100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚從地面發射的RGM-84L-4魚叉Block II飛彈，單獨設立魚叉飛彈機動中隊的可能性很高，這使得海軍反艦飛彈部隊將會面臨大擴充，未來至少會超過20個機動發射中隊。

在空軍方面，增程型弓三飛彈系統確定進行量產，目前弓三丶愛國者飛彈系統是由空軍的防空暨飛彈指揮部統籌指揮管轄，下設有5個飛彈丶防空旅，未來是否會隨著增程型弓三飛彈的加入服役，而調整飛彈旅的編制，還待進一步評估。

官員指出，陸軍軍團級砲兵指揮部現正使用的雷霆兩千多管火箭系統，各型火箭彈的射程為15至45公里，目前由中科院研製的增程型雷霆兩千火箭彈，最大射程已可達100公里，穩定而有效射程的彈種為75公里，75公里型的增程火箭彈可望率先進入量產。

增程弓三飛彈系統確定進行量產，並且納入「海空戰力提升計畫採購特別預算」之內。圖為天弓三型飛彈以垂直發射架發射。（圖：取自中科院網站）

中科院已完成75至100公里射程的雷霆兩千增程火箭彈驗證，75公里射程的火箭彈彈型將率先進入量產。圖為軍方雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊，氣勢極為驚人。（圖：青年日報提供）

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