蔡英文：促進國際民主人權 台灣有決心扮演更積極角色

總統蔡英文表示，台灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上，扮演更積極的角色。（圖擷取自總統府錄影畫面）

2021/12/10 10:51

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是「國際人權日」，蔡英文總統應「台灣民主基金會」邀請，為「第16屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」錄製致詞影片，肯定本屆得獎人­—阿富汗人權律師胡梅菈．拉蘇麗（Humaira Rasuli）對促進該國婦女人權、推動司法改革的卓越貢獻。蔡總統強調，民主自由是台灣人民的生活方式，也是我們堅持的價值。台灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上，扮演更積極的角色。

台灣民主基金會為支持亞洲區域民主發展、提升人權水準，自2006年起設置「亞洲民主人權獎」，獎勵對促進民主、提倡人權有卓越貢獻之個人或團體。今年受疫情影響，不舉辦實體頒獎典禮，改由預錄影片方式，於12月10日「國際人權日」的今天發表得獎人預錄之得獎感言。

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蔡總統錄影致詞表示，首先，她要代表台灣，恭喜胡梅菈．拉蘇麗律師獲得「第16屆亞洲民主人權獎」。胡梅菈．拉蘇麗律師的成長歷程本身就是一部人權奮鬥史。她曾流亡巴基斯坦，近20年來，她始終走在阿富汗婦女運動的最前線，也是著名的人權律師、創傷諮商師。在阿富汗動盪不安的局勢中，她不畏艱難，展現韌性，積極推動司法改革，創辦「阿富汗婦女正義組織」（Women for Justice Organization, WJO），對多項婦女及人權法案，提出倡議，也持續為受暴女性爭取更多的尊嚴及正義。

蔡總統指出，胡梅菈．拉蘇麗律師勇敢堅毅的精神令人敬佩。「我相信，她的獲獎，能為人權遭受迫害的人們帶來更多希望」；同時，也對亞洲女性人權，尤其是消除性別歧視、對抗性別暴力的議題上，具有深刻的啟發。

蔡總統也說，爭取民主人權的道路，從來都不簡單。台灣也曾經歷威權統治，我們深刻地了解，得來不易的民主，必須持續深化。今天是國際人權日，她也要向全世界的朋友表達，民主自由是台灣人民的生活方式，也是我們堅持的價值。

蔡總統說，台灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上，扮演更積極的角色。我們會持續跟世界各國朋友，一起分享經驗，把民主自由的普世價值，散播在世界每一個角落，也落實在每個人的生活中。

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