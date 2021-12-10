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    駁斥傳聞！政院：蘇貞昌競選新北市長時未曾委託網軍

    行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌競選新北市長時，競選總部從未使用資金成立網軍，也沒有所謂委託網軍之事，盼相關媒體撰述報導時，應向相關人員查證，以免偏頗。（資料照）

    行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌競選新北市長時，競選總部從未使用資金成立網軍，也沒有所謂委託網軍之事，盼相關媒體撰述報導時，應向相關人員查證，以免偏頗。（資料照）

    2021/12/10 10:04

    〔記者李欣芳／台北報導〕媒體報導，行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長時曾委託網軍在網路發文、操作輿情。行政院發言人羅秉成今天上午表示，蘇院長2018年競選新北市長時，競選總部從未使用資金成立網軍，也沒有所謂委託網軍之事，盼相關媒體撰述報導時，應向相關人員查證，以免偏頗。

    羅秉成表示，候選人在選舉期間透過網路宣傳候選人之政見，此乃候選人為使民眾瞭解自身主張、澄清外界不實指控所必要的作為，亦為新媒體時代選舉活動的常態。

    羅秉成重申，政府並沒有以公帑養網軍，也沒有必要養網軍，而政府也有責任與義務利用各種管道，向人民報告政府為人民服務的內容及各項作為，相關的預算也都依法編列並經過立法院審查通過始能執行，每一分預算的使用皆清楚明白，可受公評。

    媒體報導，曾接受綠營委託操作網路輿情的人士表示，蘇貞昌參選新北市長時，他便曾接過委託，除了配合競選團隊維運社群，也要因應時事在網路發文、操作輿情，例如當時蘇貞昌因深澳電廠議題受批評時，蘇陣營某日便下達指令，希望在特定平台發表三篇「消毒」文章。政院今天提出上述澄清。

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