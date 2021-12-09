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    接班人？黃國書開書法展：政壇瞬息萬變、大家各自努力

    黃國書舉行個人大型書法展「蹽溪過嶺」。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展「蹽溪過嶺」。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/09 22:15

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委黃國書歷經政治風波，持續舉辦個人大型書法展「蹽溪過嶺」，今天在母校中興大學藝術中展出115件書法作品，他也形這場政治風波讓人生迭宕起伏，也如書法創作一般，比喻如蘇東波當年被扁到黃州「一蓑煙雨任平生」意謂人生困境已看透，雖然他已宣佈退黨、不尋求連任，但書法展場外成排慶賀花籃綿延，也顯現他的好人緣及地方堅強實力。

    黃國書書法個展以「蹽溪過嶺」為題，這也是總統蔡英文在去年國慶日演說引用台語金曲歌王謝銘祐創作《路》歌詞「有路，咱沿路唱歌，無路，『咱蹽溪過嶺』」籲團結前行，他說，咱蹽溪過嶺極具代表台灣情形，歷經滄桑、苦難，表達對這片土地的關懷和感謝，他用魏碑字體，用竹子筆寫下，並以此為題。

    黃國書的書法寫得之好，外界甚至戲稱是被政治擔誤的書法家，他笑說這次睽違13年舉行第2次大型個展，證明他沒荒廢書法，經歷政治風波後，他也以《菜根譚》「寵辱不驚去留無意」展現淡泊自然的豁達態度，笑說，政治有一天會離開，留下好的書法創作，藝術成就更能流傳，希望為當代台灣書書有新面貌的，將多元的台灣文化延申到書法創作。

    黃國書宣佈不再參選下屆立委，昨日書法個展開展時被外界問及是否有接班人，對於中西區議員江肇國、黃守達的看法，他說，大家各自去努力、做最好的準備，到時候黨要怎麼佈局，將全力去協助，「政治場域瞬息萬變，從政之路也是瞬息萬變！」

    黃國書自幼受祖父指導，臨習書法，從顏柳楷書及魏碑入門，後旁及宋代書家行草，學生時期即嶄露頭角，後得杜忠誥教授指導，系統性鑽研歷代名碑法帖，於前輩書法家基礎上，寄情翰墨50載，在繁重公務之餘仍深耕書藝不輟，融入自身書道美學涵養，學古創新，漸成一家面目，認為現代書法創作，透過字體的型貌，來傳達背後的文學意義。

    此次在中興大學的展期即日起至明年年1月8日，共展出115件作品皆為2020至2021年疫情期間的創作，逾1/3已被收藏，分為「縱橫古今」、「剛柔並濟」、「行雲流水」、「咫尺千里」四類，篆、隸、楷、行、草、碑等書體兼具，除了展現紮實的筆力線條結構、墨韻趣味，在章法呈現與紙幅設計上，更加入現代藝術的佈局巧思，將「視覺藝術」與「書法」融混的美學意境，令人驚豔；

    內容取材多元，有傳統古典詩詞、台灣文學作品，如〈吳濁流古典詩〉，或富有本土精神的俗諺語，如〈草地鑼鼓歡喜就好〉、〈天公疼憨人〉等，還有以渾厚有力的魏碑體，寫下蔣渭水先生為台灣文化協會所填會歌歌詞中〈樂為世界人〉，表達台灣當前追求融入國際社會的處境，再再顯現其學識底蘊與人文關懷，乃至於對自我的期勉。

    黃國書舉行個人大型書法展，並以蔣渭水成台灣文化協會作詞為題。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，並以蔣渭水成台灣文化協會作詞為題。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，也以前交通部長林佳龍常說的十年磨一劍為題創作。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，也以前交通部長林佳龍常說的十年磨一劍為題創作。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，書法展場外成排慶賀花籃綿延，也顯現他的好人緣及地方堅強實力。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，書法展場外成排慶賀花籃綿延，也顯現他的好人緣及地方堅強實力。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，書法展場外成排慶賀花籃綿延，也顯現他的好人緣及地方堅強實力。（記者蔡淑媛攝）

    黃國書舉行個人大型書法展，書法展場外成排慶賀花籃綿延，也顯現他的好人緣及地方堅強實力。（記者蔡淑媛攝）

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