蔡詩萍撰文「不同意馬英九」 臉書遭紅統派、藍粉出征！

媒體人蔡詩萍臉書被藍營、紅統派支持者灌爆。（圖片截取自臉書）

2021/12/09 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九投書媒體批現今台灣已是「不自由的民主」，資深媒體人蔡詩萍對此撰文表示：「馬總統，我真的沒法同意您」，他表示，馬英九的言論已向「深藍語境」倒退，也把「愛台灣」的論述權拱手讓出。沒想到，文章PO出後，蔡詩萍臉書下方討論區立刻被藍營、紅統派支持者灌爆。

蔡詩萍今日在臉書PO文表示，民進黨有一貫的傲慢與包袱是事實，但若稱現在的台灣是「不自由的民主」，就真的是「深藍的語境」。蔡詩萍說，馬英九這番觀點可說是向深藍語境倒退，意即對民進黨執政帶有強烈排斥。「反對到連『台灣』都不願意多講，多談，多愛」，「除了在同溫層裡得到掌聲外，我不知道他能得到多少中間選民，淺藍淺綠，年輕世代的認同？！」

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他也說，馬英九批評的時間點，是蔡英文2016年上台後這幾年，但2019年至2020年又剛好是西方社會和國際媒體對台民主發展評價最高的階段，蔡詩萍質疑「這到底是西方人瞎了眼？抑或馬總統大倒退呢？」最後，他也表示，台灣的民主為何在西方民主國家裡有這麼高的成就？「馬總統應該要去研究研究」。

沒想到，文章PO出後，下方立刻湧入藍營支持者、紅統派抗議，留言表示「深藍難道是原罪？」、「所有的觀點都是對國民黨意識形態的批駁，這篇文章毫無價值！」、「期望你可以監督當權者，而不是順從風向，監督在野者」、「請不要為了恐共而放棄了是非判斷的價值觀」、「您扯中國進來，共維拉洗風向是網軍在做的事情」。

不過也有網友表達「喜歡看蔡大哥寫的評論去檢視任何政黨與政治人物的過去與現在」、「不能同意更多」；財訊傳媒董事長謝金河也表示「這篇文章超越黨派，意識形態！佩服！」

對於有網友批評他「汙蔣」，或質疑關掉反對意見電視台的政府是自由民主民主？蔡詩萍回應，馬政府也關掉過電視台，他並說自己「從來不污蔣，說他反共護台有功，但踐踏民主人權有過，是持平的評斷，您不能把蔣當成了神。深藍不是原罪，不反共，不珍惜台灣，才是原罪」。

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