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    首頁　>　政治

    為林秉樞喬警力疑雲？ 兩美女議員隔空交火

    林秉樞案持續延燒，引發台北市議員許淑華（左）與徐巧芯（右）隔空互槓。（取自臉書）

    林秉樞案持續延燒，引發台北市議員許淑華（左）與徐巧芯（右）隔空互槓。（取自臉書）

    2021/12/09 18:43

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，風波如雪球般越滾越大，國民黨北市議員徐巧芯爆料，林秉樞母親告別式，警方收到議員許淑華通知要求要加派警力，並酸民進黨的每個人碰到林秉樞，都一下說不熟，一下又忘記了，或者直接消失；民進黨北市議員許淑華今表示，被tag的莫名其妙，根本不存在的事情，怎麼能編小說編成這樣？​

    林秉樞母親告別式在11月24日，徐巧芯上廣播節目提到，11月22日北市警察局開晨會報告當週重要勤務，其中就有，徐也在臉書爆料林母告別式，因議員許淑華「下條子」，台北市警察局在11月22日就已收到議員的請求，也是要幫林秉樞母親的告別式維安。

    許淑華今回應，徐議員不要隨處噴政治口水，好好回去跑基層好嗎？​最近為了台灣的發展，拚命宣講四個不同意，實在沒時間管無聊的政治口水攻擊，​但徐議員連續兩天透過臉書平台、電台訪問到處放火，直接點名是許淑華「下條子」，但她被tag的莫名其妙，根本不存在的事情，怎麼能編小說編成這樣？​

    由於徐巧芯也嗆歡迎許淑華提告，許淑華表示，為這種無聊的炒新聞行為再鬧到法院，根本徒增社會成本，浪費司法資源，去提告不如做更多服務選民的事情，也奉勸徐議員回去好好跑基層，「在選區比較少看到妳，還是多多放下手上的鍵盤，少一點政治口水，回選區一起服務松信的民眾。」

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