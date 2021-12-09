為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜父喪哽咽告白：影響一生的人

    新北市長侯友宜（中）引述主持人蔡詩萍書中的一段話，言談之間不禁哽咽，在鏡頭前流露出感性的一面。（擷取自臉書）

    新北市長侯友宜（中）引述主持人蔡詩萍書中的一段話，言談之間不禁哽咽，在鏡頭前流露出感性的一面。（擷取自臉書）

    2021/12/09 18:24

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天（9日）下午接受廣播節目專訪，他首度在媒體前談起喪父之慟公開告白，強調父親是影響他一生的人，雖然不多言、老派但永遠自律，也引述主持人蔡詩萍《我父親。那麼老派，這麼多愛》書中的一段話，哽咽道出父親是平凡的男人、先生、父親和軍人。

    侯友宜說，父親是土生土長的台灣人，在日治時代被徵召當兵修理飛機，而國民黨政府來台後也被召集到中國的青島從軍，到了國共內戰爆發後，更替國民政府打仗，直到撤退後才回到台灣。

    然而，這段歷史是侯友宜已邁入40多歲之際才知道，他說，當時回家看著父親拿出榮民證，還以為是騙來的，但不曾炫耀、臭屁任何事情的父親，其實是為了證明也曾替國家做事。

    侯友宜回憶，父親是賣豬肉養一家人長大，他從小也會幫忙豬肉攤的生意，看著父親清晨三、四點起床，中午過後騎著腳踏車載豬肉，就算颳風下雨也不休息，沒有一句苦、更沒有要求孩子回饋什麼，這深深影響著他。

    侯友宜說，父親平時不對孩子言語，只告訴小孩人生是自己的要自己決定，他從中學會負責任的態度，因此在警官學校畢業獲頒最難拿到的榮譽獎，拜託父親北上看他的畢業典禮，因為這獎狀是想送給父親。

    由於蔡詩萍撰寫的書，同樣是向父親告白，加上兩人的爸爸成長的大時代背景相似，這讓侯友宜讀起書中的句子時，不禁哽咽，他說，父親僅僅是一個教育程度普通、也不是勵志故事中的父親，只是平凡的男人、先生、父親和軍人，平凡到走在路上不會注意到，「就連走（過世）都不會帶給我們麻煩、驚動大家的平凡人。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬英九批「台灣已是不自由的民主」 蔡詩萍嘆：向深藍倒退
    2021/12/09 15:54

    馬英九批「台灣已是不自由的民主」 蔡詩萍嘆：向深藍倒退
    行動挺公投？ 侯友宜：堅守萊豬不進校園
    2021/12/09 15:25

    行動挺公投？ 侯友宜：堅守萊豬不進校園

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    另有市政行程不出席國民黨公投宣講 侯友宜：用自己的行動表達支持
    2021/12/09 11:50

    另有市政行程不出席國民黨公投宣講 侯友宜：用自己的行動表達支持
    被形塑成國民黨公投不過戰犯？侯友宜：最近不斷說萊豬不能進來
    2021/12/08 15:56

    被形塑成國民黨公投不過戰犯？侯友宜：最近不斷說萊豬不能進來

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    四大公投》明晚與馬、朱同台？侯友宜只說「關心」未說出席
    2021/12/08 10:42

    四大公投》明晚與馬、朱同台？侯友宜只說「關心」未說出席
    臉書悼父訴思念 侯友宜：為人民努力做事才對得起市長角色
    2021/11/28 11:23

    臉書悼父訴思念 侯友宜：為人民努力做事才對得起市長角色
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播