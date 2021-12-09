侯友宜父喪哽咽告白：影響一生的人

新北市長侯友宜（中）引述主持人蔡詩萍書中的一段話，言談之間不禁哽咽，在鏡頭前流露出感性的一面。（擷取自臉書）

2021/12/09 18:24

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天（9日）下午接受廣播節目專訪，他首度在媒體前談起喪父之慟公開告白，強調父親是影響他一生的人，雖然不多言、老派但永遠自律，也引述主持人蔡詩萍《我父親。那麼老派，這麼多愛》書中的一段話，哽咽道出父親是平凡的男人、先生、父親和軍人。

侯友宜說，父親是土生土長的台灣人，在日治時代被徵召當兵修理飛機，而國民黨政府來台後也被召集到中國的青島從軍，到了國共內戰爆發後，更替國民政府打仗，直到撤退後才回到台灣。

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然而，這段歷史是侯友宜已邁入40多歲之際才知道，他說，當時回家看著父親拿出榮民證，還以為是騙來的，但不曾炫耀、臭屁任何事情的父親，其實是為了證明也曾替國家做事。

侯友宜回憶，父親是賣豬肉養一家人長大，他從小也會幫忙豬肉攤的生意，看著父親清晨三、四點起床，中午過後騎著腳踏車載豬肉，就算颳風下雨也不休息，沒有一句苦、更沒有要求孩子回饋什麼，這深深影響著他。

侯友宜說，父親平時不對孩子言語，只告訴小孩人生是自己的要自己決定，他從中學會負責任的態度，因此在警官學校畢業獲頒最難拿到的榮譽獎，拜託父親北上看他的畢業典禮，因為這獎狀是想送給父親。

由於蔡詩萍撰寫的書，同樣是向父親告白，加上兩人的爸爸成長的大時代背景相似，這讓侯友宜讀起書中的句子時，不禁哽咽，他說，父親僅僅是一個教育程度普通、也不是勵志故事中的父親，只是平凡的男人、先生、父親和軍人，平凡到走在路上不會注意到，「就連走（過世）都不會帶給我們麻煩、驚動大家的平凡人。」

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