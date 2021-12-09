陳情亂丟垃圾未獲解決 男子恐嚇林靜儀競選團隊成員

烏日一名男子嗆說要去議員陳世凱服務處開槍。（記者何宗翰攝）

2021/12/09 17:35

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市1名45歲林姓男子因住家旁巷子常被亂丟垃圾，多次向環保局檢舉皆無法查到亂丟垃圾者，6日下午1點多到烏日區中華路市議員陳世凱服務處陳情，因未獲滿意的答案，竟在電話中向中二選區立委參選人林靜儀陣營的活動部陳姓執行長，嗆「我晚上就去你們那裡開槍！」警方已請當事人到案說明，依法送辦。

警方調查，林姓男子6日到陳世凱服務處向九德里長陳美香陳情，建議在住家巷子口裝設監視器，以制止民眾亂丟垃圾，但林男對於答覆並不滿意，鬧場將陳美香罵哭後被勸離，離去後林男即撥打電話向民進黨市黨部投訴，由黨部副執行長、也是林靜儀陣營的活動部陳姓執行長回覆。

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陳姓副執行長表示，林男電話中情緒非常激動，他答應會處理、給對方一個交代，但林男仍爆走，最後丟下一句「我晚上就去你們那裡開槍！」事後他接到烏日警分局電話，才知道林男從到服務處開始全程都有密錄，且自己提供電話錄音，坦承他恐嚇要開槍。

由於林男還嗆說7日要到選舉活動鬧場，讓烏日警方不敢大意，立即主動展開調查，並通知林嫌到案說明，訊後依刑法恐嚇危害安全罪，函請台中地檢署偵辦，並責成轄區派出所派員加強巡邏，維護服務處安全。

烏日警方呼籲民眾應做好情緒管控，切勿一時情緒失控而誤觸法網，家屬並應給予高度關心，有任何問題皆可撥打110或烏日分局報案，分局將立即派員到場處理。

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