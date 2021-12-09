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    台灣隊站出來！彰化宣講4個不同意 意外「日行一善」

    台灣隊站出來！彰化宣講「4個不同意」，意外「日行一善」！（圖由立委黃秀芳服務處提供）

    台灣隊站出來！彰化宣講「4個不同意」，意外「日行一善」！（圖由立委黃秀芳服務處提供）

    2021/12/09 16:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣隊一站，意外「日行一善」！距離公投倒數9天，立委黃秀芳與民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今天率領黨公職到八卦山牌樓宣講，剛好有位女子跑來借手機，原來是長輩搭車出遊卻忘了帶藥品，所幸馬上借到電話，如願把藥品給長輩。

    今天八卦山牌樓很熱鬧，許多人見到彰化市綠營大集合，還以為要為選戰提前開跑，原來是齊聚一堂在宣講公投案，從黃秀芳、邱建富、縣議員莊陞漢與李成濟，加上市民代表楊雅鈞、屈炳秋、江炳輝、周平，以及將爭取民進黨縣議員提名的辜皇譯、楊子賢、葉孟家等人，一字排開的站在八卦山牌樓路口，熱鬧滾滾；黃秀芳強調，公投是人民的權利與義務，希望民眾能夠踴躍投票。

    就在宣講過程當中，剛好有位女子上氣不接下氣跑過來，要向志工借手機打電話，楊子賢立即上前了解，才知道女子送長輩出門搭車出遊，特別看到長輩坐上了車，女子才發現特地帶出來的長輩藥品，竟然還在自己的手上，自己卻沒有帶手機，只好追著車子跑，沒想到，車子比想像中跑得快，見到路口有人，只好開口求救借手機。

    楊子賢說，女子借了手機打了電話，終於跟長輩聯絡上，車子也暫停路旁等女子來轉交藥品，讓女子鬆了一口氣，也意外的「日行一善」。

    台灣隊站出來！彰化宣講「4個不同意」，意外「日行一善」！（圖由立委黃秀芳服務處提供）

    台灣隊站出來！彰化宣講「4個不同意」，意外「日行一善」！（圖由立委黃秀芳服務處提供）

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